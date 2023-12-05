5 декабря, источник: Комсомольская правда
Текслер рассказал, почему в Челябинской области подорожали яйца и макароны
Текслер предложил сделать минимальную наценку на куриные яйца.
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Пенсионеры из Челябинской области (и не только) плачут: цены на продукты сильно подскочили. Одна из бабушек дозвонилась на Прямую линию губернатора и спросила: почему же подорожали яйца и макароны.
— У нас в стране подорожало куриное яйцо. Президент даже дал поручение о запрете вывоза куриного яйца. Несколько крупнейших птицефабрик, не у нас в регионе, из-за заболевания были остановлены. Возник дефицит, — отмечает глава региона Алексей Текслер. — Мы входим в тройку по стране по объему производства куриного яйца. Знаю, ФАС проводит проверки и у нас в регионе, и в стране.
К этому вопросу подключили министра сельского хозяйства Алексей Кобылина. Он отметил, что ведомство ежегодно мониторит цены, что удивительно, они у нас чуть ниже среднероссийских.
— Для того, чтобы проблему в целом решить, сейчас идет реконструкция одной из крупнейших фабрик региона. Это позволит со следующего года увеличить объем производства яйца, — отметил Алексей Кобылин. — Что касается увеличения стоимости макаронных изделий, здесь, к сожалению, есть ряд увеличения издержек предприятий, в том числе привлечение дополнительной рабочей силы, поднятие заработной платы. Все это сказывается на себестоимости и, соответственно, цене реализации.
Глава региона отметил, что есть чудесная практика, когда торговые сети делают минимальную (до 5%) или вовсе отрицательную наценку в дефицитные периоды. Алексей Текслер поручил ФАС и минсельхозу переговорить с торговыми сетями об этом предложении.