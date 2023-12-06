6 декабря, источник: АиФ Казань
Горячий газ. Почему в РТ выстроились очереди к газовикам?
С татарстанцев до 1 января требуют перезаключение договоров на обслуживание газа.
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Вместо подготовки к новогодним праздникам многие татарстанцы часами стоят в очередях. За газом, вернее, чтобы перезаключить договор на обслуживание газового оборудования в доме. Причиной стали уведомления о срочности перезаключения такого договора, которые получили жители РТ. Срок перезаключения указывается до 1 января 2024 года. Подробности — в «АиФ Казань».
Штрафы и отключение?
«Уважаемые потребители сетевого газа! В связи с вступлением в силу изменений к постановлению правительства и федеральному закону всем необходимо перезаключить договор на техническое обслуживание газового оборудования. Для этого организован разовый выезд представителя Горгаза. При себе иметь копии документов (паспорт, право собственности на жилое помещение)». Такое объявление от сельсовета пришло на днях в чат жильцов многоэтажки в Осиново.
Распечатки подобного содержания появились также на досках объявлений у входа в некоторые подъезды. В чем же причина необходимости перезаключить?
«С 1 сентября 2023 года вступили в силу поправки в ФЗ “О газоснабжении” и Жилищный кодекс РФ. Теперь обслуживать газовые плиты, газовые колонки, индивидуальные газовые котлы в квартире, как и общедомовое оборудование, могут не любые специализированные организации, а только поставщики ресурса», — информирует официальный печатный орган правительства Российской Федерации «Российская газета». Мера преследует целью повышение безопасности при использовании голубого топлива.
Перезаключить необходимо до 1 января 2024 года, поскольку Минстрой РФ установил новые типовые формы соглашений, разъясняет издание. Иначе управляющим компаниям грозят большие проблемы, а граждан могут привлечь к ответственности по ч. 2 ст. 9.23 КоАП. К примеру, собственнику за уклонение от подписания договора придется заплатить 1−2 тыс руб. штрафа, юридическому лицу — от 40 тыс руб., разъясняется в издании.
«Почему все это делают, понять можно: исполняют федеральный закон. Но зачем такая спешка?», — разводит руками исполнительный директор ассоциации «Региональный Центр общественного контроля в сфере ЖКХ РТ» Дмитрий Романов.
Осиновцы, которые пришли 1 декабря по указанному в сообщении сельсовета адресу, ожидаемо наткнулись на огромные очереди. Стояли по два часа -в сообщении угрожали отключением газа. «А мы не стали ждать очереди, бланков договоров не хватало и в нашем, и в соседнем отделении горгаза», — сообщили «Аиф Казань» жители Московского района.
Впрочем, часть жителей-потребителей газа вообще оказалась в неведении — они не получали уведомлений ни в почтовые ящики, ни по телефону, ни на входе в подъезд.
Перезаключить можно и электронно.
«Поправки в законодательство вступили в силу с начала осени, но уведомлять стали только сейчас, — удивляется жительница Осиново Регина Петрова. — Посмотрела свой договор с газовиками — предупреждать о перезаключении должны за месяц. Думала, на сайте ООО “Газпром трансгаз Казань” есть какая-то официальная информация, но нет. Позвонила в эту организацию. Все что смогли — это посоветовать посмотреть сюжет на одном из местных телеканалов».
На звонки «АиФ Казань» в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань» и министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ не ответили. Действительно, остается только смотреть сюжет.
«Перезаключить договор можно двумя способами. Первый -прийти в клиентский центр компании, взяв с собой паспорт и документ о праве собственности на жилье. Если привычнее пользоваться электронными сервисами, нужно отправить копии документов на адрес dogovor@tattg.gazprom.ru. Абоненту останется только забрать новый документ в офисе», — пояснил заместитель гендиректора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Михаил Фролов.
КСТАТИ.
Глава министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин потребовал ускорить работу по заключению договоров на ремонт и техобслуживание внутридомового газового оборудования. На 18 ноября новые договоры были готовы только в 9 районах. В 11 районах процесс только стартовал, а 25 районов работать в этом направлении даже и не начинали (!).