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8 декабря, источник: МК.RU Омск

Стоимость десятка яиц в Омске превысила 100 рублей

Яйца в Омской области в 2023 году подорожали на 43 процента. Впервые за последние 23 года стоимость десятка превысила 100 рублей.

Об этом сообщил Омскстат. Более всего рост цен на этот продукт омичи ощутили в последние 4 месяца.

Как сообщил портал НГС55 со ссылкой на региональный минсельхоз, рост цен на куриное яйцо обусловлен повышением стоимости ГСМ, молодняка птицы и колебанием курса рубля.

8 декабря стало известно, что Генеральная прокуратура РФ начала проверку по факту роста цен на яйца по всей стране.

Ранее такую же проверки начала и Федеральная антимонопольная служба. Региональные отделения ФАС проверят не только производителей, но и торговые сети на предмет ценового сговора.

Напомним, ранее «МК в Омске» писал, что в Омске рекордными темпами растут цены на продукты.

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