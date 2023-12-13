17:55 (мск), источник: Комсомольская правда
Никакого дефицита нет: Что будет с ценами на яйца и курицу в Нижегородской области
Андрей Саносян: причин для роста цен на яйца и курицу нет.
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Уже долгое время главной темой обсуждения среди жителей Нижегородской области остается рост цен на куриные яйца и мясо птицы. Встревоженные обращения по этому поводу даже поступали на прямую линию губернатора. Местные власти озаботились этой темой и недавно провели встречу с представителями региональных Минсельхоза, Минпрома, Федеральной антимонопольной службы, руководителей птицефабрик Нижегородской области, региональных представительств торговых сетей, а также союзом потребительских обществ.
Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, обсуждение касалось предпосылок и перспектив развития ситуации с повышением цен в магазинах на яйцо и куриное мясо.
— Что можно сказать однозначно. Первое: яиц в регионе достаточно, никакого дефицита даже близко нет — у нас по этому продукту полная самообеспеченность. Второе: по данным птицеводов, никаких оснований для дальнейшего роста стоимости яиц и курицы нет, достигнута планка, продиктованная рынком. Третье: никаких ограничений по продаже яиц и курицы в одни руки вводиться на уровне региона не будет, в этом нет необходимости, — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Также замгубернатора рассказал, что продукция действительно подорожала, но по объективным причинам. Например, растут издержки производства: повышаются расходы на содержание птицы, растут зарплаты работников птицефабрик в соответствии с рынком. Также организации ведут активную инвестиционную деятельность для повышения производительности труда и объемов производства.
— Торговые сети в данной ситуации ориентируются на закупочные цены и не делают неоправданно высоких надбавок. Региональный ФАС подтверждает эти выводы, — пояснил Андрей Саносян.
Исправить положение дел хотят и с помощью проведения продуктовых ярмарок «Покупайте нижегородское», где нижегородцы смогут закупить различными товарами по ценам от производителя.
Напомним, ранее на Сеймовской птицефабрике корреспонденту «КП-Нижний Новгород» рассказали, что в 2023 году цены на некоторые виды кормов выросли до 20%, оборудование и запчасти — до 35%, лекарства и препараты — до 25%, топливо — до 20%. Тарифы транспортных компаний увеличились на 35%, подорожала даже стоимость упаковки. А еще были проведены санитарные мероприятия по предупреждению птичьего гриппа. Кроме того, из-за нехватки персонала предприятию пришлось поднять зарплаты своим работникам. Таким образом, рост фактической оплаты труда составил около 30%.