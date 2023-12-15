Завод по производству сжиженного газа хотят построить в Беларуси

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Завод по производству природного сжиженного газа собираются построить в республике, проект хотят реализовать совместно с «Газпромом», сообщили глава Минэнерго Виктор Каранкевич. В пятницу по видеосвязи он принял участие в пленарном заседании международного форума «Газ России».