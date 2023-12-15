Завод по производству сжиженного газа хотят построить в Беларуси

МИНСК, 15 дек — Sputnik. Завод по производству природного сжиженного газа собираются построить в республике, проект хотят реализовать совместно с «Газпромом», сообщили глава Минэнерго Виктор Каранкевич. В пятницу по видеосвязи он принял участие в пленарном заседании международного форума «Газ России».
«Ярким примером применения новых технологий и совместной работы ПАО “Газпром” и Республики Беларусь стало подписание на полях XII Петербургского международного газового форума соглашения о строительстве в Беларуси завода по производству сжиженного природного газа», — цитирует Telegram-канал Минэнерго Каранкевича.
По его словам, Минск находится в тесном контакте с ПАО «Газпром», кроме того, выстроена четкая координация работы на уровне ГПО «Белтопгаз».
Диспетчерские службы, операторы магистральных сетей и газоснабжающих организаций эффективно взаимодействуют, благодаря чему обеспечивается бесперебойное и стабильное снабжение потребителей республики природным газом.
На данный момент в республике газифицировано 83% (3,6 миллиона абонентов) потребителей Беларуси, природный газ потребляют более семи тысяч коммунальных и более 2,5 тысяч промпредприятий.