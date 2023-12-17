Глава Минсельхоза озвучил цифры, кто в Молдове получит румынское горючее — 1500 счастливых аграриев

«На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства завершило изучение каждой заявки и распределило горючее для фермеров. На каждый гектар, который был обработан, придется около 40 литров дизельного топлива. Распределение входит в компетенцию Агентства материальных резервов МВД, оно будет основываться на данных, полученных Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA)», — уточнил Боля.