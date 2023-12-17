Глава Минсельхоза озвучил цифры, кто в Молдове получит румынское горючее — 1500 счастливых аграриев

Молдавские фермеры, пострадавшие от засухи в 2022 году, получат дизельное топливо, обещанное в качестве гуманитарной помощи от Румынии. Об этом заявил глава Минсельхоза Владимир Боля после того, как аграрии попросили объяснений по поводу распределения топлива.
По словам чиновника, на помощь могут расчитывать 1500 фермеров, подавших заявки. Они получат по 40 литров дизтоплива на гектар обрабатываемой земли.
«На прошлой неделе Министерство сельского хозяйства завершило изучение каждой заявки и распределило горючее для фермеров. На каждый гектар, который был обработан, придется около 40 литров дизельного топлива. Распределение входит в компетенцию Агентства материальных резервов МВД, оно будет основываться на данных, полученных Агентством по интервенциям и платежам в сельском хозяйстве (AIPA)», — уточнил Боля.
По словам министра, горючее в количестве 4 тысяч тонн от Румынии поступит и будет распределено среди фермеров в ближайшее время.