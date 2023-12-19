Немецкий Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду

Немецкий производитель бытовой техники Bosch находится на финальной стадии продажи своих заводов в Стрельне под Санкт-Петербургом, рассказал «Ъ» учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.
По его информации, китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкий инвестиционный фонд Can Holding «предложил вдвое больше».
Господин Иманов добавил, что Bosch уволил 30 оставшихся в РФ менеджеров, которые занимались продажей техники российским ритейлерам. Они также «частично курировали параллельные поставки», утверждает один из источников «Ъ». «Bosch последовательно уходил с российского рынка, выполняя свои обязательства по сервисной поддержке и перед сотрудниками, перед увольнением им выдали годовой оклад», — добавляет другой собеседник «Ъ» на рынке.
Летом стало известно, что основным претендентом на заводы Bosch в Стрельне стал китайский Hisense, но детали не разглашались. Год назад собеседники оценивали мощности на уровне 3,8−4,4 млрд руб. Из информации на сайте компании следует, что по итогам 2019 финансового года оборот Bosch в России составил €1,18 млн. ООО «БСХ Бытовые приборы» работало в стране с 1994 года, выпуская более 1 млн холодильников и стиральных машин в год и организуя сервис для марок Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.
Источник «Ъ», знакомый с ходом переговоров, уточняет, что Can Holding планирует начать в РФ производство холодильников, стиральных машин и встраиваемой техники под собственными брендами (Awox, Seikon, Telefox и Energia и другие), а также предоставлять мощности в качестве контрактного производства другим вендорам. По информации собеседника «Ъ», условия сделки не предполагают обратного выкупа.
О том, что Can Holding находится «на финальной стадии сделки», рассказали еще два источника «Ъ» на рынке бытовой техники.
По словам одного из них, Bosch «был готов расстаться с заводом за $20 млн, однако фонд предложил даже больше», сделка проходит одобрение ФАС. «Как именно Can Holding собирается использовать заводы Bosch, непонятно, учитывая, что оборудование на нем изношено и не предназначено для техники другого вендора», — говорит собеседник «Ъ». По его версии, сделка может быть «фиктивной продажей имущества».
В Hisense отказались от комментариев. В ООО «БСХ бытовые приборы», ФАС и Can Holding не ответили на запрос «Ъ».
Hisense могли быть предложены менее выгодные условия, чем для турецких инвесторов, поскольку немецкие производители «всячески пытаются оградить китайских конкурентов от своих технологий», считает представитель поставщика бытовой техники «Марвел-Дистрибуции». «К турецким производителям отношение в Европе все же другое. Также турецкие заводы технологически ближе к немецким, и они могут более полно использовать разработки Bosch для выпуска своей продукции», — полагает он.
После начала боевых действий на Украине другой турецкий производитель бытовой техники Archelik выкупил три завода в Липецке у американского Whirlpool. Тогда стоимость российского бизнеса оценивалась в €20 млн.
Если Can Holding удастся запустить контрактное производство бытовой техники с качеством Bosch, то многим российским брендам были бы интересны эти производственные мощности в том числе, считает гендиректор бренда бытовой техники Kuppersberg Дмитрий Шашкин. По его мнению, сейчас в РФ не хватает качественных заводов по контрактному производству.
Тимофей Корнев