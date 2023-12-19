Немецкий Bosch продаст российские заводы турецкому инвестфонду

Как стало известно «Ъ», российское подразделение Bosch уволило оставшихся менеджеров по продажам бытовой техники и ведет переговоры о продаже бизнеса турецкому инвестфонду Can Holding. Китайский Hisense вышел из переговоров, так как турецкая компания предложила больше денег, говорят источники «Ъ», не называя сумму. Участники рынка считают, что новый владелец развернет на мощностях Bosh в РФ не только выпуск техники под собственными брендами, но и контрактное производство для сторонних марок. По их мнению, финальный покупатель был выбран в силу настороженного отношения европейских производителей к китайским игрокам и технологическую близость к турецким.