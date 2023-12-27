Сколько газа сейчас поставляет Газпром в Узбекистан — ответ Миллера

«В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу “Средняя Азия — Центр”, — уточнил Миллер.