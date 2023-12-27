Сколько газа сейчас поставляет Газпром в Узбекистан — ответ Миллера

ТАШКЕНТ, 27 дек — Sputnik. Газпром увеличил до максимально возможного объема поставки газа в Узбекистан, рассказал председатель правления российской компании Алексей Миллер во время встречи Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.
«В Узбекистане в декабре тоже пришли морозы, и наши узбекские друзья, коллеги, просили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. В настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу “Средняя Азия — Центр”, — уточнил Миллер.
Напомним, что в начале октября Газпром начал поставки газа в Узбекистан через территорию Казахстана для покрытия части дефицита голубого топлива в республике в осенне-зимний период.
Минэнерго Узбекистана уточняло, что контракт на закупку газа заключен на два года, объем закупок составит 9 млн кубометров в сутки — около 2,8 млрд кубометров в год. Ранее министр энергетики республики говорил о том, что Узбекистан заинтересован в наращивании импорта природного газа из России.