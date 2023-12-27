Китайская таможня не может перейти на круглосуточный режим работы

«И здесь они, конечно, нас существенно опережают. У нас пока идет реконструкция пунктов пропуска, мы ждем, когда будет инфраструктура, будут технологические решения, автоматическое взвешивание транспортных средств, считывание номеров и т. д. У китайцев это все уже есть: заходит машина в пункт пропуска — автоматически считываются номера, автоматически взвешивается, данные передаются в систему таможенного контроля, в которую подгружен и паспортный контроль. Это называется интегрированная информационная система пункта пропуска или интеллектуальный пункт пропуска. Мы мечтаем, что у нас они появятся в ближайшие годы — эта работа ведется совместно с Минтрансом», — сказал Руслан Давыдов.