Китайская таможня не может перейти на круглосуточный режим работы

Ожидать в ближайшее время круглосуточного режима работы погранпереходов на границе с Китаем не стоит из-за позиции китайской стороны, но российские таможенники в Приморье работают «до последнего клиента», заявил в интервью «Коммерсанту» врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов по итогам визита российской делегации в Китай.
По данным российской таможни, по итогам 11 месяцев 2023 года торговый оборот с Китаем составил $201 млрд, по данным китайской стороны — $218 млрд. Российская сторона ожидает что в целом по году будет порядка $220−225 млрд, китайская прогнозирует около $230 млрд.
"В таком росте есть и роль таможни: это, в частности, работа в пунктах пропуска. У нас на Дальнем Востоке, а торговля с Китаем идет в первую очередь через Дальний Восток, гигантское увеличение товарооборота: в автомобильных пунктах пропуска он вырос в 2,2 раза по сравнению с предыдущим годом.
Есть проблема с очередями в Приморском крае — осенью пункт пропуска Полтавка фактически встал из-за дождей. А находится он рядом с Пограничным (с китайской стороны это пункт пропуска Суйфэньхэ), и, соответственно, двойная нагрузка легла на этот погранпереход. Там мы смогли договориться об увеличении часов работы только на два часа, но со своей стороны мы работаем «до последнего клиента» — пока все машины, которые к нам впустили, не обработаем, не прекращаем работу.
В рамках этого визита предложили перейти на круглосуточный режим работы, но китайские товарищи говорят, что у них не хватает людей, при том что численность службы у них — 100 тысяч человек, в то время как у нас — 58 тысяч", — сказал врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.
Глава ФТС также отметил, что китайская таможня сама занимается модернизацией пунктов пропуска (в РФ это прежде всего зона ответственности Росгранстроя — прим. ред.).
«И здесь они, конечно, нас существенно опережают. У нас пока идет реконструкция пунктов пропуска, мы ждем, когда будет инфраструктура, будут технологические решения, автоматическое взвешивание транспортных средств, считывание номеров
При этом глава ФТС отметил, что когда включаются меры контроля, то китайцы действуют очень жестко.
«Поэтому если в пункте пропуска сработали риски и необходимо провести досмотр, то это может тоже занять длительное время. В принципе если в пункте пропуска досмотр проводить, то никакая инфраструктура не справится», — сказал Руслан Давыдов.