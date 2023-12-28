Авиапарк Red Wings пополнился первым восстановленным Ту-214

Парк авиакомпании Red Wings пополнился пассажирским самолетом Ту-214 с восстановленной летной годностью, сообщает «Интерфакс».
Акт о приемке воздушного судна подписали в четверг в аэропорту Казани. Самолет с бортовым номером RA-64518 изготовили на Казанском авиационном заводе в 2009 году. До 2017 года судно эксплуатировала компания «Трансаэро», а затем — Red Wings.
В 2023 году лизинговая компания-владелец самолета «Ильюшин Финанс Ко.» (ИФК) по решению правительства организовала восстановление летной годности лайнера после длительного хранения. В середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.
Гендиректор Red Wings Евгений Солодилин отметил, что у компании большой опыт работы с самолетами Ту-204/214:
— Сегодня западные санкции по сути стимулируют ускоренное восстановление отечественного гражданского авиапрома… Уверен, что обновленный Ту-214 усилит компетенции Red Wings и будет удобен пассажирам.