Авиапарк Red Wings пополнился первым восстановленным Ту-214

Акт о приемке воздушного судна подписали в четверг в аэропорту Казани. Самолет с бортовым номером RA-64518 изготовили на Казанском авиационном заводе в 2009 году. До 2017 года судно эксплуатировала компания «Трансаэро», а затем — Red Wings.