Петербург вводит прогрессивный тариф на электричество. Что это значит?

Чиновники объясняют, зачем вообще вводят эту шкалу. «Согласно постановлению Правительства РФ № 2281 от 23.12.23 с 1 января 2024 года индексация предельной величины перекрестного субсидирования возможна только в тех регионах, которые установили тарифы на электроэнергию для населения с применением социальной нормы потребления или дифференциацией по объемам потребления, — говорят в Смольном. — Субъекты, которые не приведут свои решения в соответствие с новыми требованиями, получат предостережение об отмене тарифных решений. Санкт-Петербург исполняет требование федерального законодательства».



Нужно пояснение. Перекрестное субсидирование — система, при которой часть потребителей (в данном случае бизнес) платит за передачу электроэнергии по тарифам выше экономически обоснованных, чтобы другая часть (население) могла платить, наоборот, по льготной ставке. Для властей это мера соцподдержки граждан, для производства — проблема, которая заставляет их искать новые пути; например, строить свои генерирующие объекты и подключаться к магистральным сетям ФСК ЕЭС, чтобы избегать завышенного тарифа. По данным НИУ ВШЭ, с 2015 года до 2023-го размер перекрестного субсидирования по стране вырос с 205 млрд до 293 млрд руб. — именно столько бизнес в целом платит за то, чтобы свет для населения не дорожал слишком быстро.



Для каждого региона есть свое предельное значение перекрестного субсидирования. Если бы его не было, теоретически власти могли бы бесконечно замораживать тарифы для физлиц и всю инфляцию упаковывать именно в тарифы для промышленности. В последней редакции правительственного постановления для Петербурга эта величина установлена на уровне чуть выше 6 млрд руб.



Уйти от перекрестного субсидирования пытаются много лет, в качестве варианта неоднократно предлагалось введение дифференцированной ставки для населения: чем больше расходуешь, тем дороже становится электроэнергия. Один из механизмов — утверждение соцнормы потребления, выше которой включается повышающий коэффициент. Эту идею активно обсуждали несколько лет назад, называли и конкретную планку для сохранения низкого тарифа — 300 кВт·ч (сравните с нынешней в 6400 кВт·ч): не то чтобы жить при лучине, но особо развернуться не получалось. В итоге рассмотрение этого вопроса заморозили в очередной раз.



Снова активно тему подняли в 2023 году — что вообще-то нехарактерно для периодов перед большими электоральными событиями. Правительство решило поставить регионы перед выбором: если вы собираетесь повышать планку перекрестного субсидирования, вам придется вводить дифференцированную шкалу (а превышать собираются практически все, писал «Коммерсант» со ссылкой на доклад ФАС). Как рассказали «Фонтанке» в Смольном, предыдущий «предельник» был установлен для нашего города несколько лет назад и требовал актуализации. «Согласно новой формуле расчета, которая, в частности, учитывает индексацию за последние три года, предельный уровень перекрестного субсидирования для Петербурга составит 8,492 млрд руб.», — уточнили в аппарате Сергея Дрегваля.