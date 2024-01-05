Переориентация на азиатские газовые рынки продолжится — эксперт

В 2024 году в Европе можно прогнозировать новые потрясения. США продолжат выдавливать Россию с газового рынка. Пока Вашингтон дает европейцам приспособиться к новым газовым реалиям, но после окончания отопительного сезона стоит ожидать перекрытия украинского газового транзита. Причем для этого даже не нужно ничего взрывать. У «Газпрома» и Оператора газотранспортной системы Украины есть взаимные претензии по действующему транзитному контракту. Украинская сторона не позволяет «Газпрому» выбирать маршрут прокачки газа, перекрыв южный газопровод через газоизмерительную станцию «Сохрановка». А «Газпром» в ответ не выполняет условие «качай или плати», оплачивая только фактически поставленные объемы (по контракту должен оплатить 19,5 миллиона кубометров в сутки, даже если физически не прокачал). Соответственно Украина может просто разорвать контракт, не дожидаясь его окончания в декабре 2024 года. Или Украина просто может ввести санкции против «Газпрома», после чего оператор ГТС не сможет принимать оплату за транзит у российской госкомпании.