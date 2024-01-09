С 9 января запрещено: неожиданный сюрприз для россиян, которые переводят деньги с карты на карту

Основное ограничение из новых правил пользования банковскими картами коснулось перевода личных денежных средств. Соответствующим законом установлен максимальный лимит для переводов в 100 000 рублей. Он будет применяться в случаях перевода денежных средств без открытия банковского счета и затронет тех россиян, кто прошёл упрощенную идентификацию личности. Проще говоря, такие граждане РФ не смогут отправить с помощью сервисов более ста тысяч рублей посредством одной операции.