С 9 января запрещено: неожиданный сюрприз для россиян, которые переводят деньги с карты на карту

Основное ограничение из новых правил пользования банковскими картами коснулось перевода личных денежных средств. Соответствующим законом установлен максимальный лимит для переводов в 100 000 рублей. Он будет применяться в случаях перевода денежных средств без открытия банковского счета и затронет тех россиян, кто прошёл упрощенную идентификацию личности. Проще говоря, такие граждане РФ не смогут отправить с помощью сервисов более ста тысяч рублей посредством одной операции.
Эксперты Минфина уверены, что такая мера позволит сократить отток денег из страны и значительно усложнит переводы денежных средств для людей, занимающихся незаконной или преступной деятельностью.
Также новые правила помогут оперативнее расследовать кражи денег с карт. Согласно новому Закону, Центральный банк будет информировать о всех переводах без согласия клиента по новому образцу, а операторы электронных платформ будут предоставлять эти данные (уведомление о незаконных переводах предоставит информацию в полицию обо всех участниках операции, включая их мобильные номера, СНИЛС и ИНН).
Отметим, что закон уже вступил в полную силу, одобрен Правительственной комиссией, согласован в Банке России, Министерстве финансов, Министерстве по цифровизации, Роскомнадзоре и Министерстве внутренних дел.