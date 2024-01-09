«Ростех» заявил о готовности взять под контроль завод в Подольске

«Решение о национализации актива может принять только государство. С учетом того, что “Ростех” сегодня объединяет порядка 90% предприятий боеприпасной отрасли, а часть акций завода уже принадлежит госкорпорации, мы готовы взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства», — подчеркнули в ведомстве.