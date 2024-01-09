Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны из-за отключения отопления

Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.
17989.jpg
Источник: Агентство «Москва»

Чиновник подозревается в том, что зная о дефектах на отопительном оборудовании подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе. На рабочих местах задержанных проведены обыски и идут допросы, сообщили в СКР.

4 января на северо-востоке города Климовск (входит в состав городского округа Подольск) без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. Причиной стал прорыв теплотрассы из-за аварии в котельной Климовского специализированного патронного завода. Мэр Подольска Григорий Артамонов пояснял, что, поскольку авария произошла на режимном объекте, устранение нарушения затянулось. Власти города ввели локальный режим ЧС.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что региональные власти узнали об инциденте спустя сутки после жалоб граждан в соцсетях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в СКР с целью через суд передать котельную в муниципальную собственность.

Новость дополняется.

расследование
СК
Прокуратура