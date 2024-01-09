Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны из-за отключения отопления

Чиновник подозревается в том, что зная о дефектах на отопительном оборудовании подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе. На рабочих местах задержанных проведены обыски и идут допросы, сообщили в СКР.