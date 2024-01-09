Замглавы Подольска и начальник котельной задержаны из-за отключения отопления

Чиновник подозревается в том, что зная о дефектах на отопительном оборудовании подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал заводу паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе. На рабочих местах задержанных проведены обыски и идут допросы, сообщили в СКР.
4 января на северо-востоке города Климовск (входит в состав городского округа Подольск) без отопления остались жители 173 многоквартирных домов. Причиной стал прорыв теплотрассы из-за аварии в котельной Климовского специализированного патронного завода. Мэр Подольска Григорий Артамонов пояснял, что, поскольку авария произошла на режимном объекте, устранение нарушения затянулось. Власти города ввели локальный режим ЧС.
Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что региональные власти узнали об инциденте спустя сутки после жалоб граждан в соцсетях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обратился в СКР с целью через суд передать котельную в муниципальную собственность.
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