Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье

В Подольске произошел прорыв на теплотрассе, обнаружены три утечки, ремонт замедляется из-за режимного статуса объекта, объяснил мэр Григорий Артамонов. Он пообещал доставить в клиническую больницу города тепловые пушки для поддержания тепла и признал, что «понимает справедливое возмущение жителей». В микрорайоне Климовск власти организовывают пункты обогрева. «Запустили котел ЗАО “КСПЗ”. В ходе его работы выявлены технические неполадки. Специалисты на месте, занимаются устранением неисправностей», — написал Артамонов утром 5 января. В Климовске без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8−19 градусов тепла, пишет Baza.