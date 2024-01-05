Прокуратура начала проверку после перебоев с подачей тепла в Подмосковье

Прокуратура Московской области начала проверку исполнения жилищного законодательства в связи с «перебоями в предоставлении коммунальных услуг» на территории региона, сообщается на сайте ведомства.
«В связи с нарушением правил предоставления коммунальных услуг прокурорами в адрес руководителей ресурсоснабжающих организаций внесены представления, рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях», — говорится в сообщении.
В прокуратуре не уточнили, где именно возникли перебои и сколько человек они затронули.
В Подольске произошел прорыв на теплотрассе, обнаружены три утечки, ремонт замедляется из-за режимного статуса объекта, объяснил мэр Григорий Артамонов. Он пообещал доставить в клиническую больницу города тепловые пушки для поддержания тепла и признал, что «понимает справедливое возмущение жителей». В микрорайоне Климовск власти организовывают пункты обогрева. «Запустили котел ЗАО “КСПЗ”. В ходе его работы выявлены технические неполадки. Специалисты на месте, занимаются устранением неисправностей», — написал Артамонов утром 5 января. В Климовске без отопления остались почти 20 тыс. человек, температура воздуха в их квартирах опустилась до 8−19 градусов тепла, пишет Baza.
В Московской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за аномально холодных температур и гололедицы. В столице и Подмосковье установилась аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7−12 градусов ниже климатической нормы. В ночь на Рождество столбик термометра достигнет минус 20 градусов, днем — минус 18.
На перебои с подачей коммунальных тепла пожаловались также жители Химок, Солнечногорского и Раменского районов, пишет MSK1.
Телеграм-канал Baza сообщает о лопнувших подъездных батареях в Химках, Балашихе и Люберцах, о перебоях с подачей тепла в этих районах пишет и Mash.
Накануне, 4 января, около 40 домов на северо-востоке Москвы остались без отопления из-за крупного пожара на трансформаторной подстанции.