Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

Хромушин поблагодарил местных жителей, которые в том числе в соцсетях сообщили об этой проблеме. После этого власти развернули штаб, о ситуации проинформировали губернатора Андрея Воробьева. Тот, в свою очередь, поручил ввести режим ЧС и собрать все силы из региона.