Власти рассказали подробности о ситуации с отоплением в Подольске

«Проблема оказалась в том, что ситуация была скрыта, не выведена в нашу единую систему контроля теплоснабжения Московской области. Практически сутки мы находились в неведении», — сказал он.
Хромушин поблагодарил местных жителей, которые в том числе в соцсетях сообщили об этой проблеме. После этого власти развернули штаб, о ситуации проинформировали губернатора Андрея Воробьева. Тот, в свою очередь, поручил ввести режим ЧС и собрать все силы из региона.
Ранее сегодня вице-губернатор заявил, что основную проблему с теплоснабжением в микрорайоне Климовск планируют решить до завтрашнего дня.
Позднее глава городского округа Григорий Артамонов сообщил, что тепло уже подали в 45 многоквартирных жилых домов Подольска. По его словам, специалисты локализовали аварии на магистралях и обследовали трубопроводы. Также по мере необходимости запускается прогрев систем тепловыми пушками. Кроме того, продолжается заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома.
Артамонов добавил, что сейчас тепло запускают по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5, и проспект 50 лет Октября, 7/7.