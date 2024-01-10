С 1 января омские льготники могут ездить в электричках по «Единой карте»

В среду, 10 января, Минтранс Омской области сообщил о возможности пользоваться льготной «Единой картой» в пригородных электричках «Омск-пригород». Воспользоваться льготным проездом в наземном транспорте и электричках смогут почти 400 тысяч омичей.
«Реализовать возможность льготного проезда по “Единой карте” жителя стало возможным благодаря интеграции банковских, городских и областных информационных систем», — рассказали в Минтрансе.
На Единую карту можно записать любой вид проездного билета, включая школьную, студенческую, пенсионную «Омку» или электронную транспортную карту Минтруда Омской области.