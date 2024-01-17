Попавшим под сокращение сотрудникам S7 из Москвы предложили продолжить работу в Иркутске

Авиакомпания S7 намерены сократить численность летных экипажей в Москве, а также сотрудников московского офиса. Это связано со снижением числа рейсов из столицы из-за простоя части лайнеров Airbus A320 / А321neo на фоне проблем с двигателями. В связи с этим авиакомпания предложила попавшим под сокращение сотрудникам продолжить работу в филиалах S7 в Иркутске и Новосибирске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Пилоты также могут переобучиться управлять другими типами самолетов и продолжить работу в компании. Кроме того, в S7 подчеркнули, что по их рекомендациям некоторые сотрудники переходят на работу в другие организации. В частности, на конкурсной основе готовы рассмотреть бортпроводников в «Аэрофлоте» и в «Победе».
Добавим, что в условиях сокращения числа сотрудников в Москве S7 планирует развиваться в первую очередь в регионах и укреплять свой хаб в Новосибирске, где меньше конкуренции с другими крупными игроками, передает «Ъ».