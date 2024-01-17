Попавшим под сокращение сотрудникам S7 из Москвы предложили продолжить работу в Иркутске

Пилоты также могут переобучиться управлять другими типами самолетов и продолжить работу в компании. Кроме того, в S7 подчеркнули, что по их рекомендациям некоторые сотрудники переходят на работу в другие организации. В частности, на конкурсной основе готовы рассмотреть бортпроводников в «Аэрофлоте» и в «Победе».