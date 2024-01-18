Роспотребнадзор предупредил новосибирцев об опасности «Кока-Колы»

Роспотребнадзор предупредил жителей Новосибирской области об опасности «Кока-Колы».
Речь идет о напитке, произведенном казахстанской компанией «Кока-Кола Алматы Боттлерс». Поставщиком лимонада является ООО «Авантэк».
В ходе лабораторных исследований специалисты обнаружили подсластители, которые не заявлены в составе. В качестве консерванта используется бензойная кислота.
«В случае обнаружения бутылок Coca-Cola из запрещенной партии в обороте предпринимателей просят остановить её продажу и немедленно сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора», — указано в материале.
Напиток может быть опасен для здоровья.