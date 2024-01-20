Тариф «Платона» для грузовиков с 1 февраля вырастет выше трех рублей за 1 км

Минтранс утвердил повышение платы для грузовиков, тариф «Платон» вырастет выше трех рублей за километр.
Тариф увеличивается с текущих 2,84 рубля на 21 копейку до 3,05 рубля. Индексация таким образом составит 7,39%.
По плановому прогнозу индексации Росавтодор прогнозировал повышение тарифа лишь на 15 копеек до 2,99 рубля за километр.
Индексация тарифа госсистемы «Платон» происходит регулярно.
В начале работы системы в 2015 году тариф составлял 1,53 рубля. В 2016 году тариф не повышали, зато в 2017 году подняли сразу на 24% до 1,9 рубля. В 2018 году вновь повышения не было, а с 2019 году плату увеличивают ежегодно на сумму от 14 до 30 копеек за каждый километр пути.
Отмечается, что за время работы госсистемы в Федеральный дорожный фонд поступило более 250 млрд рублей. Это средства, по данным Минтранса, направляются на ремонт федеральных автодорог.