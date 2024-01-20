Тариф «Платона» для грузовиков с 1 февраля вырастет выше трех рублей за 1 км

В начале работы системы в 2015 году тариф составлял 1,53 рубля. В 2016 году тариф не повышали, зато в 2017 году подняли сразу на 24% до 1,9 рубля. В 2018 году вновь повышения не было, а с 2019 году плату увеличивают ежегодно на сумму от 14 до 30 копеек за каждый километр пути.