Сразу несколько новых направлений появились в расписании аэропорта «Уфа» в январе

Сразу несколько новых рейсов — как внутрироссийских, так и международных — появились в расписании международного аэропорта «Уфа» в январе. Первые полеты по большинству новых направлений уже состоялись, по некоторым же — ожидаются в ближайшие дни.
Так, например, Кузбасс стал одним из немногих российских регионов, куда из башкирской столицы совершаются регулярные вылеты сразу в два города — Кемерово и Новокузнецк.
Уже в самом начале нового года из Башкирии в Кузбасс вылетел первый самолет: со 2 января авиакомпания Red Wings открыла прямой регулярный рейс по маршруту Уфа — Новокузнецк. Перелеты выполняются дважды в неделю по вторникам и пятницам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Время в пути составляет три часа.
Спустя две недели полетную программу из столицы Башкортостана в Кемерово запустила.
авиакомпания «Азимут». Рейсы из аэропорта «Уфа» в центр этого сибирского субъекта Федерации выполняются по вторникам на современных российских воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вместительность этих самолетов составляет почти 100 пассажирских мест. Путь между городами занимает 2 часа 50 минут.
Традиционно первому зарегистрированному пассажиру вручили памятные подарки от аэропорта «Уфа» и сертификат на перелет от авиакомпании «Азимут». Счастливчиком стал Максим Такранов.
Рейсы из Уфы в Кемерово и Новокузнецк являются частью большой программы по субсидированию воздушных пассажирских перевозок между регионами России, поэтому стоимость перелета — ниже рыночной. Их выполнение софинансируется республиканской и федеральной казной, а также бюджетом Кемеровской области.
Помимо этих двух городов, согласно приказу Росавиации, в список 13 межрегиональных маршрутов из аэропорта «Уфа», которые совместно профинансируют федеральный центр, Республика Башкортостан и регионы, принимающие рейсы, входят Астрахань, Волгоград, Грозный, Красноярск и Омск. А рейсы из Уфы в Надым, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Салехард, Саратов и Ханты-Мансийск будут субсидироваться из бюджетов других субъектов Федерации.
В программе господдержки на 2024 год из аэропорта «Уфа», кроме Red Wings и «Азимута», участвуют также авиаперевозчики «ЮТэйр», «РусЛайн» и «Ямал».
Авиакомпания «Азимут» запустила также программу полетов из Уфы в Саратов. Рейсы выполняются еженедельно по четвергам на воздушных судах Sukhoi Superjet 100. Вылет из башкирской столицы — в 19:00. Время в пути составляет 1 час 30 минут.
У путешественников появится возможность своими глазами увидеть самую молодую воздушную гавань страны. Саратовский аэропорт «Гагарин», открывшийся в 2019 году, является новейшим в РФ и вторым в современной истории России возведенным полностью с нуля. Первым построенным в чистом поле стал аэропорт «Платов» в Ростове-на-Дону, введенный в эксплуатацию в 2017 году перед чемпионатом мира по футболу.
В 2018 году из уфимского аэропорта в Грузию уже летали самолеты. Полеты в Батуми выполняла авиакомпания «ЮВТ АЭРО», но с приостановкой воздушного сообщения между государствами программа была свернута. В столицу же этой закавказской страны рейсы из башкирской воздушной гавани пока не совершались. И вот, наконец, премьера состоится: 26 января открывается прямой регулярный рейс по маршруту Уфа — Тбилиси. Его также запускает авиакомпания «Азимут». На маршруте перевозчик задействует самолеты Sukhoi Superjet 100. Полеты продолжительностью три часа запланированы еженедельно по пятницам с отправлением из Уфы в 06:50 и посадкой в столице Грузии в 08:50. Обратный вылет из Тбилиси — в 09:50, посадка в аэропорту башкирской столицы — в 13:40.
Любопытно, что авиакомпания «Азимут» один из своих новых самолетов назвала в честь главной башкирской водной артерии. Вполне возможно, что уфимские пассажиры совершат путешествие в Кемерово, Саратов или Тбилиси именно на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 с надписью «Белая» на борту.