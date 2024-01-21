Сразу несколько новых направлений появились в расписании аэропорта «Уфа» в январе

В 2018 году из уфимского аэропорта в Грузию уже летали самолеты. Полеты в Батуми выполняла авиакомпания «ЮВТ АЭРО», но с приостановкой воздушного сообщения между государствами программа была свернута. В столицу же этой закавказской страны рейсы из башкирской воздушной гавани пока не совершались. И вот, наконец, премьера состоится: 26 января открывается прямой регулярный рейс по маршруту Уфа — Тбилиси. Его также запускает авиакомпания «Азимут». На маршруте перевозчик задействует самолеты Sukhoi Superjet 100. Полеты продолжительностью три часа запланированы еженедельно по пятницам с отправлением из Уфы в 06:50 и посадкой в столице Грузии в 08:50. Обратный вылет из Тбилиси — в 09:50, посадка в аэропорту башкирской столицы — в 13:40.