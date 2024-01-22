«Аэрофлот» ожидает роста перевозок пассажиров на Дальнем Востоке

В 2023 году мы перевезли 2,9 млн пассажиров на Дальний Восток, в 2024 планируем перевезти уже 3,1 млн. Мы видим, что перевозка пользуется спросом. Если взять Владивосток, мы в прошлом году выполняли пять ежедневных рейсов — впервые перевезли миллионного пассажира«, — сказал глава “Аэрофлот” Сергей Александровский на пленарной сессии “Дня пассажирской логистики” в рамках выставки “Россия”.