«Аэрофлот» ожидает роста перевозок пассажиров на Дальнем Востоке

Группа «Аэрофлот» в 2024 году планирует увеличить перевозки на Дальний Восток по сравнению с 2023 годом на 7%, до 3,1 млн человек.
В 2023 году мы перевезли 2,9 млн пассажиров на Дальний Восток, в 2024 планируем перевезти уже 3,1 млн. Мы видим, что перевозка пользуется спросом. Если взять Владивосток, мы в прошлом году выполняли пять ежедневных рейсов — впервые перевезли миллионного пассажира«, — сказал глава “Аэрофлот” Сергей Александровский на пленарной сессии “Дня пассажирской логистики” в рамках выставки “Россия”.
Он напомнил, что «Аэрофлот» планирует развивать базы в регионах, в том числе на Дальнем Востоке: рассматриваются аэропорты Владивостока и Хабаровска. Сейчас базы «Аэрофлота» находятся в московском аэропорту «Шереметьево», петербургском «Пулково» и красноярском «Емельяново».
Группа «Аэрофлот» к 2030 году планирует ввести в эксплуатацию 339 новых самолетов российского производства. Это ближнемагистральный самолет Sukhoi Superjet (89 единиц), среднемагистральные МС-21 (210 единиц) и Ту-214 (40 единиц). Новые самолеты, по словам Александровского, позволят группе расширить географию для выполнения рейсов.