Что станет с «Самбери»? Федеральный ритейлер «Магнит» купит дальневосточную сеть супермаркетов и магазинов

Так исчезнет ли «Самбери»? Как заявляют «федералы», нет. После закрытия сделки местный ритейлер продолжит развитие под своими брендами. Более того, действующую команду менеджмента обещают оставить у руля. Представители федеральной сети «будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом в рамках заключенного соглашения о совместной деятельности, одобрение по которому также получено от ФАС России».