Что станет с «Самбери»? Федеральный ритейлер «Магнит» купит дальневосточную сеть супермаркетов и магазинов

МАГНИТОМ НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
В октябре 2023 года стороны договорились о приобретении доли в уставном капитале дальневосточной сети и предоставлении опциона на приобретение оставшихся долей в течение пяти лет. Вопрос предстояло урегулировать в ФАС, чтобы исключить нарушение законодательства. Накануне служба согласовала сделку.
— Федеральный ритейлер и его группа лиц не осуществляют розничную торговлю продовольственными товарами в муниципальных образованиях, где расположены торговые объекты дальневосточной группы компаний, и, соответственно, не превышает установленных российским антимонопольным законодательством ограничений по доле рынка, — прокомментировали в пресс-службе «Магнита».
КОГДА?
Первый этап сделки планируется закрыть летом 2024 года. После полной покупки дальневосточной сети «федералам» достанутся порядка 300 магазинов разных форматов и брендов общей площадью 210 тысяч «квадратов». Речь идет о гипермаркетах и супермаркетах «Самбери», «Самбери-экспресс», «Броско Маркет», минимаркетах «Раз Два» и дискаунтерах «Близкий». Все они представлены в 38 населенных пунктах Хабаровского края, Приморья, ЕАО и Приамурья.
Федеральный ритейлер также получит три распределительных центра в Хабаровске, один — во Владивостоке и кросс-докинговый склад в Благовещенске. О судьбе порядка 10,3 тысячи сотрудников дальневосточной сети не упоминается.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?
Так исчезнет ли «Самбери»? Как заявляют «федералы», нет. После закрытия сделки местный ритейлер продолжит развитие под своими брендами. Более того, действующую команду менеджмента обещают оставить у руля. Представители федеральной сети «будут вовлечены в стратегическое управление бизнесом в рамках заключенного соглашения о совместной деятельности, одобрение по которому также получено от ФАС России».
А что от этого выигрывают покупатели? Пока непонятно, поскольку «федералы» еще не заявляли о конкретных планах по развитию дальневосточной сети. Пока речь идет о «консолидации закупочной силы и модернизации внутренних технологических процессов».