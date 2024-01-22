ЕС достиг соглашения об использовании доходов замороженных российских активов

«Я могу сказать, что у нас есть политическое соглашение закончить работу на основе предложения от декабря, которое фокусируется на использовании доходов (замороженных российских активов.— “Ъ”)», — сказал Боррель.
Он отметил, что сейчас речь идет исключительно о доходах, полученных с замороженных российских активов. По словам Жозепа Борреля, итоговое решение будет принято до следующего заседания Совета ЕС в феврале «Дискуссия продолжится сейчас на уровне послов, соглашение почти готово», — подчеркнул политик.
Власти Швейцарии заявили, что решение об изъятии российских активов должно быть абсолютно легитимным. В свою очередь, литовский президент Гитанас Науседа и спецпредставитель президента США Джо Байдена по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицке полагают, что найти достаточные юридические основания для конфискации замороженных активов РФ «довольно сложно».
После начала специальной военной операции на Украине Евросоюз заморозил российские активы, которые находятся в Европе, на $300 млрд. Эту же сумму называл глава Минфина России Антон Силуанов.
Александра Горошилова