ЕС достиг соглашения об использовании доходов замороженных российских активов

Он отметил, что сейчас речь идет исключительно о доходах, полученных с замороженных российских активов. По словам Жозепа Борреля, итоговое решение будет принято до следующего заседания Совета ЕС в феврале «Дискуссия продолжится сейчас на уровне послов, соглашение почти готово», — подчеркнул политик.