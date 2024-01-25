Сколько иностранцев живут и работают в Беларуси

С 2018 года в Беларуси наблюдают небольшое уменьшение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, которые живут здесь постоянно или временно. Так, в 2018-м в нашей стране постоянно проживали более 173 тыс. иностранцев, в 2021-м — 171 тыс., в 2022-м — более 169 тыс., а в первом полугодии 2023-го — более 168 тыс. Временно проживали в 2018 году 49,9 тыс. иностранцев, в 2021-м — почти 50,3 тыс., в 2022-м — более 45 тыс., а в первом полугодии 2023-го — 41,5 тыс.