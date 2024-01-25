Сколько иностранцев живут и работают в Беларуси

На 30 июня 2023 года в Беларуси находилось около 210 тыс. иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное либо временное проживание. Об этом сказано в Концепции миграционной политики на 2024−2028 годы, которая опубликована на Национальном правовом портале.
В документе прописано, что в первом полугодии 2023 года белорусское гражданство приобрели 1989 человек, прекратили — 396 человек. В 2022-м эти цифры были 4901 и 778 человек соответственно.
С 2018 года в Беларуси наблюдают небольшое уменьшение количества иностранных граждан и лиц без гражданства, которые живут здесь постоянно или временно. Так, в 2018-м в нашей стране постоянно проживали более 173 тыс. иностранцев, в 2021-м — 171 тыс., в 2022-м — более 169 тыс., а в первом полугодии 2023-го — более 168 тыс. Временно проживали в 2018 году 49,9 тыс. иностранцев, в 2021-м — почти 50,3 тыс., в 2022-м — более 45 тыс., а в первом полугодии 2023-го — 41,5 тыс.
Что касается трудовой миграции, с 2018 года по 1 июля 2023-го на работу за границу, по официальным данным, выехали более 38 тыс. белорусов. При этом уточняется, что учет самостоятельно выезжающих на работу за границу затруднен, так как такие люди обычно не становятся на консульский учет. В указанный период в нашу страну въехали более 83 тыс. трудовых мигрантов.
Ранее в Минтруда рассказывали, что в январе — августе 2023-го в Беларуси трудились 34 тыс. иностранных граждан. Кроме того, был составлен перечень профессий, на которые можно привлекать иностранцев, не имеющих разрешения на постоянное проживание в стране.
В Концепции сказано, что недооценено влияние денежных переводов белорусских граждан, работающих за границей, на экономику страны. В связи с этим хотят стимулировать увеличение их объемов. Так, за первое полугодие 2023-го личные денежные переводы белорусов, включая средства оплаты труда, составили около $0,5 млрд, в 2022-м — более $1 млрд.
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В то же время стало больше иностранцев, которые получают образование в Беларуси. Их число выросло с 23,8 тыс. в 2018/2019 учебном году до 29,7 тыс. в 2022/2023 учебном году.
На 1 июля 2023 года статус беженца в Беларуси предоставлен 1008 иностранцам из 30 стран мира, из них 264 человека (26,2%) приобрели гражданство нашей страны. Дополнительная защита предоставлена выходцам из 18 государств общей численностью 6960 человек. На 1 июля в Беларуси проживали 3384 иностранца, которым предоставлена данная форма защиты.
В Концепции прописано, что в ближайшие годы нужны дополнительные меры по созданию привлекательных налоговых, социальных и других условий для усиления притока в страну высококвалифицированной иностранной рабочей силы и снижения оттока граждан за пределы Беларуси. Власти также хотят стимулировать возвращение граждан на родину.