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Генпрокуратура хочет взыскать с опальных бизнесменов 376 млрд рублей

Также предприниматели являются фигурантами нескольких уголовных дел.
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Источник: AP 2023

Генпрокуратура РФ предъявила иски к взысканию с известных в Приморье и связанных с добычей водных ресурсов бизнесменов в доход государства 376 млрд руб. Соответствующее заявление в январе зарегистрированы в картотеке Арбитражного суда Приморского края.

К бывшему «крабовому королю» Олегу Кану у надзорного органа финансовых претензий более чем на 358 млрд рублей. В соответчиках несколько аффилированных с Каном компаний, его родственники и Федеральное агентство по рыболовству.

Напомним, что несколько лет назад Олега Кана обвинили в организации в 2010 году убийства предпринимателя Валерия Пхиденко и Кан покинул Россию. В 2020 году был арестован заочно. Арестованы и активы, связанные с ним. В том же году Кан написал письмо главе СК Александру Бастрыкину, утверждая, что обвинения против него ложны. Также Кан неоднократно упоминался в СМИ, как владелец исторических зданий во Владивостоке на улице Светланской, в том числе Большого и Малого ГУМов.

Иск к Дмитрию Дремлюге Генпрокуратура предъявила на 17,4 млрд рублей. В соответчиках фигурирует дочь предпринимателя Алёна, руководители рыбодобывающих предприятий, в том числе Зарубинской базы флота, и вновь Росрыболовство.

Дмитрий Дремлюга рыбопромышленник и совладелец нескольких крупных компаний разного профиля. Он уехал из Приморья в 2012 году после того, как было возбуждено нескольких уголовных дел, среди которых и о махинациях на аукционах по распределению квот на краба. По данным ФАС, Дремлюга постоянно проживает за рубежом и не является налоговым резидентом РФ. Дремлюга объявлен в международный розыск «за совершение экономических преступлений». Ранее у него уже изъяли 4,31 млрд рублей и две сотни участков, зданий и плавсредств во Владивостоке и порту Зарубино.

Прокуратура