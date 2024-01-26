Генпрокуратура хочет взыскать с опальных бизнесменов 376 млрд рублей

Дмитрий Дремлюга рыбопромышленник и совладелец нескольких крупных компаний разного профиля. Он уехал из Приморья в 2012 году после того, как было возбуждено нескольких уголовных дел, среди которых и о махинациях на аукционах по распределению квот на краба. По данным ФАС, Дремлюга постоянно проживает за рубежом и не является налоговым резидентом РФ. Дремлюга объявлен в международный розыск «за совершение экономических преступлений». Ранее у него уже изъяли 4,31 млрд рублей и две сотни участков, зданий и плавсредств во Владивостоке и порту Зарубино.