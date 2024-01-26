Генпрокуратура хочет взыскать с опальных бизнесменов 376 млрд рублей

Генпрокуратура РФ предъявила иски к взысканию с известных в Приморье и связанных с добычей водных ресурсов бизнесменов в доход государства 376 млрд руб. Соответствующее заявление в январе зарегистрированы в картотеке Арбитражного суда Приморского края.
К бывшему «крабовому королю» Олегу Кану у надзорного органа финансовых претензий более чем на 358 млрд рублей. В соответчиках несколько аффилированных с Каном компаний, его родственники и Федеральное агентство по рыболовству.
Иск к Дмитрию Дремлюге Генпрокуратура предъявила на 17,4 млрд рублей. В соответчиках фигурирует дочь предпринимателя Алёна, руководители рыбодобывающих предприятий, в том числе Зарубинской базы флота, и вновь Росрыболовство.
Дмитрий Дремлюга рыбопромышленник и совладелец нескольких крупных компаний разного профиля. Он уехал из Приморья в 2012 году после того, как было возбуждено нескольких уголовных дел, среди которых и о махинациях на аукционах по распределению квот на краба. По данным ФАС, Дремлюга постоянно проживает за рубежом и не является налоговым резидентом РФ. Дремлюга объявлен в международный розыск «за совершение экономических преступлений». Ранее у него уже изъяли 4,31 млрд рублей и две сотни участков, зданий и плавсредств во Владивостоке и порту Зарубино.