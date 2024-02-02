Первый орден «За доблестный труд» получил коллектив НПО «Сплав»

В документе говорится, что коллектив предприятия удостоен ордена за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ.
Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд» вчера, 1 февраля. Награждать им будут за «большие заслуги» в трудовой деятельности, которая направлена на «укрепление и развитие» экономики и обороны страны. Кроме того, вчера президент разрешил награждать орденами трудовые коллективы.
Согласно информации сайта «заводы.рф», «Сплав» — производитель реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь» и «Удав». Завод основан в 1945 году. В 2022 году против «Сплава» ввели санкции Евросоюз и Канада.
Эрдни Кагалтынов