Первый орден «За доблестный труд» получил коллектив НПО «Сплав»

Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд» вчера, 1 февраля. Награждать им будут за «большие заслуги» в трудовой деятельности, которая направлена на «укрепление и развитие» экономики и обороны страны. Кроме того, вчера президент разрешил награждать орденами трудовые коллективы.