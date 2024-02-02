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Первый орден «За доблестный труд» получил коллектив НПО «Сплав»

Коллектив научно-производственного объединения «Сплав» им. А. Н. Ганичева (входит в «Ростех») стал первым, кто был награжден орденом «За доблестный труд». Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Источник: РИА "Новости"

В документе говорится, что коллектив предприятия удостоен ордена за выдающиеся заслуги в укреплении и развитии научного и оборонного потенциала РФ.

Владимир Путин учредил орден «За доблестный труд» вчера, 1 февраля. Награждать им будут за «большие заслуги» в трудовой деятельности, которая направлена на «укрепление и развитие» экономики и обороны страны. Кроме того, вчера президент разрешил награждать орденами трудовые коллективы.

Согласно информации сайта «заводы.рф», «Сплав» — производитель реактивных систем залпового огня «Град», «Смерч», «Ураган», «Дамба», «Огонь» и «Удав». Завод основан в 1945 году. В 2022 году против «Сплава» ввели санкции Евросоюз и Канада.

Эрдни Кагалтынов

экономика