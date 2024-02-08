Вслед за «Пятерочкой» в Приморье приходит Spar, на очереди — «Магнит»

По данным ЕГРЮЛ, Дудник также является руководителем и владельцем нескольких успешных компаний в Хабаровском крае. К примеру, он выступает владельцем ООО «Розничные технологии 25» («Розтех 25») и ООО «Розничные технологии 27» («Розтех 27») основным видом деятельности которого, как и у «Спар Дальний Восток» является "торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Выручка этих компаний за 2022 год составляет почти 1,9 млрд рублей и 4,3 млрд рублей соответственно.