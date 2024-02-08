Вслед за «Пятерочкой» в Приморье приходит Spar, на очереди — «Магнит»

Федеральные форматы ритейла продолжают экспансию на рынок Приморского края, где до недавнего времени правили бал местные сети «Самбери» и «Реми». Вслед за уже освоившимися на достаточно тесном рынке «Пятерочкой» (X5 Retail Group), «Красное и Белое» и «Бристолем» (обе управляются Mercury Retail Group) в столице ДФО весной ожидается открытие первого супермаркета EuroSpar (франшиза голландской Spar). Новый формат будет реализован на площадях многострадального супермаркета «Яппи», несколько раз менявшего владельцев, сообщает ИА PrimaMedia.
По данным участников рынка, проект реализует ООО «Спар Дальний Восток», зарегистрированное в Хабаровске в 2019 году и принадлежащее местному бизнесмену Сергею Дуднику.
По данным ЕГРЮЛ, Дудник также является руководителем и владельцем нескольких успешных компаний в Хабаровском крае. К примеру, он выступает владельцем ООО «Розничные технологии 25» («Розтех 25») и ООО «Розничные технологии 27» («Розтех 27») основным видом деятельности которого, как и у «Спар Дальний Восток» является "торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Выручка этих компаний за 2022 год составляет почти 1,9 млрд рублей и 4,3 млрд рублей соответственно.
Из других активов хабаровского бизнесмена отметим ООО «Доброторг» («торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах»), с выручкой в 2022 году в размере более 233 млн рублей.
Развитием сети по франшизе голландской Spar занимается ООО «Спар Миддл Волга», которым владеют нижегородские предприниматели Альберт Гусев и Юрий Маркин. В управлении компании находится более 200 магазинов в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и других российских городах.
В линейке Spar четыре формата: самый распространённый Spar (супермаркеты торговой площадью от 200 кв. м. до 1 тыс. кв. м.), EuroSpar (супермаркет площадью от 1 тыс. до 3 тыс. кв. м), InterSpar (гипермаркет площадью свыше 3 тыс. кв. м., в котором порядка половины торговых площадей приходится на непродовольственные товары) и Spar Express (магазины быстрого обслуживания для употребления продуктов на месте и на вынос).
Сильная сторона Spar — собственное производство готовой еды.
Во Владивостоке, по данным участников рынка, планируется запуск супермаркета EuroSpar, как раз в таком формате в своё время и пытался работать «Яппи».
Франчайзинговый пакет сети SPAR включает в том числе передачу торговой марки и разработку проекта магазина; передачу технологий работы магазина, описанных в виде руководств по бизнес-процессам, стажировку в действующих супермаркетах сети, корпоративные договоры поставки, возможность получения скидок у поставщиков оборудования и услуг, единую маркетинговую и сбытовую политику сети, рекламные, промо акции
«Не стоит ожидать, что открытие одного магазина, тем более по франшизе, всерьез повлияет на позиции других сетей. Речь скорее идёт о прощупывании рынка, так как во Владивостоке есть проблемы с супермаркетами премиум-сегмента. Спрос на таковые есть, а предложения нет. Насколько удачной окажется попытка переформатировать “Яппи” — большой вопрос.
Проблемы с логистикой серьезные, Предложить ассортимент, как в центральной России, вряд ли удастся. Недаром X5 зашла в Приморье исключительно магазинами «у дома» «Пятерочка», а не суперамаркетами «Перекресток». Но в любом случае, появление нового игрока взбодрит рынок", — сказал ИА PrimaMedia представитель одной из местных сетей.
Напомним, что в марте 2023 года на Дальний Восток вышла сеть «Пятерочка». Осенью X5 Group приобрела магазины регионального ритейлера «Амба», работающего в Хабаровском крае. В результате сделки компания получила долгосрочные права на аренду 71 магазина сети. Магазины будут реконструированы под сеть «Пятерочка», ожидается, что этот процесс завершится до конца I квартала 2024 года.
Не желая отставать от X5 Group, «Магнит» договорился о покупке 33% дальневосточной сети «Самбери». Закрытие сделки и последующий выход «Магнита» в наш регион ожидается летом 2024 года.