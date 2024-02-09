В Ростовской области в январе подешевели подержанные автомобили

Аналитики отмечают снижение стоимости ряда подержанных автомобилей возрастом до 15 лет, сообщает пресс-служба компании Яндекс.



Подешевел автомобиль BMW X5 (-5,6%). В среднем его можно купить за 7,6 млн руб. На 4,9% снизилась стоимость Renault Logan, средняя цена — 500 тыс. руб. На 4,8% подешевела марка BMW 3er, она стоит 3,9 млн руб. Lada XRAY уменьшилась в стоимости на 4,7%, ее можно купить за 1,2 млн руб. Снижение цены на Volkswagen Polo составляет 4,4%, сейчас эта марка в среднем стоит 1,8 млн руб.



Екатерина Жукова.