Казахстанским таксистам не надо будет сдавать налоговые декларации, но при условии

АЛМАТЫ, 13 фев — Sputnik. Казахстанским таксистам не надо будет сдавать налоговые декларации, если они будут работать, как платформенные занятые, сообщила министр труда Светлана Жакупова.
«Гражданам достаточно будет присоединиться к публичному договору для признания их платформенными занятыми, их освободят от сдачи налоговых деклараций», — рассказала она.
Глава ведомства добавила, что для таких таксистов хотят ввести упрощенный налоговый режим со ставкой 4%.
«Цифровая платформа будет расщеплять этот платеж между следующими фондами: ЕНПФ, фондом медицинского страхования, государственным фондом социального страхования и бюджетом — под одному проценту», — уточнила она.
В Яндекс. Такси уже тестируют этот механизм, в нем участвуют более 4 тысяч водителей.
«Это на 1 этапе только в пилотном режиме для Яндекса. В последующем мы планируем, что это будет и для маркетинговой занятости, гибкой занятости, фрилансеров и так далее. Эти вопросы мы готовы обсуждать с обществом и находить общие решения», — подчеркнула министр.
Ранее в Минфине сообщали, что планируется ввести специальный налоговый режим для работников онлайн-платформ, в частности для агрегаторов такси. Он должен заменить регистрацию ИП. Впрочем, возможность создавать ИП при желании у таксистов сохраняется.
«В рамках нового Налогового кодекса мы сейчас с операторами прорабатываем введение по платформенной занятости отдельного налогового режима, где с оборота будет удерживаться 1% налог автоматом», — сказал вице-министр финансов Ержан Биржанов на брифинге по вопросам третьего этапа всеобщего декларирования.
То есть налогоплательщиком будет выступать оператор службы такси, пояснил Биржанов.
«Есть такое предложение. Например, если таксист работает через оператора, оператор удержит налог и перечисляет его в бюджет. Мы рассматриваем возможность освобождения таксиста от обязанности уплаты налогов», — сообщил он.
При этом, добавил вице-министр, таксист при желании может отказаться от этой системы, зарегистрироваться как ИП через мобильное приложение, запатентовать и платить налог в 1 процент.