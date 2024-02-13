Казахстанским таксистам не надо будет сдавать налоговые декларации, но при условии

«Это на 1 этапе только в пилотном режиме для Яндекса. В последующем мы планируем, что это будет и для маркетинговой занятости, гибкой занятости, фрилансеров и так далее. Эти вопросы мы готовы обсуждать с обществом и находить общие решения», — подчеркнула министр.