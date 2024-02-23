Нацбанк вновь снизил базовую ставку

Базовый сценарий предполагает стабилизацию цен на нефть марки Brent до конца 2025 года на уровне 80 долл. США за баррель на фоне продления сокращения добычи ОПЕК+, умеренного роста добычи со стороны США и военных действий на Ближнем Востоке. В 2026 году ожидается некоторое снижение цены на нефть до 77 долл. США в среднем за год. Сценарий также предусматривает некоторое повышение мировых продовольственных цен (индекс цен на зерновые ФАО) до середины 2024 года с последующей стабилизацией и постепенным снижением. Предпосылки отражают, с одной стороны, риски возможных логистических проблем в Красном и Черном морях, с другой — прогнозы ФАО по видам на урожай и росту запасов зерновых в мире на конец сезона 2024 года.