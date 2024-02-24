Костин ответил на обвинения США в обходе санкций

Ранее агентство Рейтер сообщило, что что США предъявили обвинения Костину в якобы нарушении санкций, а также в «отмывании денег» через обслуживание двух яхт и недвижимости на курорте Аспен в штате Колорадо. Кроме того, в рамках дела были арестованы два помощника Костина — Вадим Вольфсон, он же Беляев, и Гэннон Бонд. В сообщении Минюста США говорится, что Костину грозят десятилетия тюрьмы по заочно предъявленным обвинениям.
«Я никогда не нарушал никакое, в том числе американское, законодательство, не обходил никакие санкции — и всех своих партнёров призываю не искать и не придумывать никаких путей обхода, а строить другой мир, независимый от давления политической элиты и военного лобби США», — говорится в заявлении Костина, которое есть в распоряжении РИА Новости.
«Громкие заявления американской “фемиды” призваны усилить эффект от очередного “пакета” санкций. Можно только выразить сочувствие задержанным, которые стали жертвой провокации. Больше никаких эмоций это дело не вызывает», — добавляется в нем.
Банкир указал, что хорошо понимает, как «американский истеблишмент злит», что банку удалось минимизировать ущерб от санкций. По его словам, «беспочвенные обвинения», выдвинутые американской юстицией в отношении него лично, — «очередное тому доказательство».
Он напомнил, что два года назад после начала СВО «США применили в отношении банка ВТБ самые жёсткие, блокирующие санкции». «Тогда я обещал клиентам и партнёрам — а тогда это были более 16 миллионов жителей России и тысячи российский компаний, на которых держится российская экономика, — сделать всё возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций. Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением — еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой», — заявил банкир.
Он добавил, что спустя два года ВТБ вновь показывает рекордную прибыль и приступает к реализации стратегии развития до 2026 года. «Одна из наших ключевых задач — системная поддержка структурных преобразований российской экономики. Мы это умеем, делали и будем делать дальше. ВТБ — опорный банк страны, и, какие бы санкции ни вводились в отношении российских компаний, мы всегда будем рядом с нашими партнёрами и предоставим им всю необходимую помощь и поддержку. Друзья познаются в беде, вместе мы прошли уже не один кризис. Справляемся и сейчас», — заявил Костин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что те задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что замыслы стран Запада по изоляции России потерпели крах, но они продолжат нагнетать давление на нашу страну.
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.