Костин ответил на обвинения США в обходе санкций

Он напомнил, что два года назад после начала СВО «США применили в отношении банка ВТБ самые жёсткие, блокирующие санкции». «Тогда я обещал клиентам и партнёрам — а тогда это были более 16 миллионов жителей России и тысячи российский компаний, на которых держится российская экономика, — сделать всё возможное и невозможное для минимизации ущерба от принятых в отношении банка санкций. Команда ВТБ справилась с этой задачей достойно. Два минувших года показали, что мы давно научились справляться с давлением — еще с 2014 года, когда Россия вернула Крым домой», — заявил банкир.