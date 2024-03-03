Комуслуги в Казахстане выросли быстрее всех в ЕАЭС

АСТАНА, 3 мар — Sputnik. Индекс цен производителей промышленной продукции по Евразийскому экономическому союзу в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года составил 117,7%, сообщили в ЕЭК.
При этом по сравнению с декабрем прошлого года цены промпредприятий ЕАЭС снизились на 1,3%, в том числе в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров цены снизились на 5,1%, в обрабатывающей промышленности — на 0,1%.
Но вот, например, услуги электроснабжения, подачи газа и кондиционирования выросли на 0,5% отметили статистики Евразийской экономической комиссии, а услуги водоснабжения, канализации и сбора отходов подорожали на 0,1%.
«Максимальный прирост цен производителей в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров зафиксирован в Армении (на 11,1%) при снижении их в России (на 5,4%) и в Казахстане (на 3,6%)», — отметили в ЕЭК.
Казахстан стал лидером по росту стоимости коммунальным услугам в области электроснабжения, подачи газа и отопления — в республике зафиксировали рост на 4,0%, в области водоснабжения канализации и сбора мусора — на 1,6%, констатировали в департаменте статистики ЕЭК.