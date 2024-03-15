РЖД показали поезд для ВСМ. Он не сильно изменился за 4 года

Отметим, что впервые эскизы показали еще в 2020 году, когда было заложено производство скоростных составов для ВСМ на «Уральских локомотивах». Они были примерно такими же.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Октябрьской железной дороги-филиала ОАО «РЖД», разработкой высокоскоростного электропоезда, способного развивать скорость до 400 км/ч, занимается инжиниринговый центр железнодорожного транспорта (совместное предприятие ОАО «РЖД» и АО «Синара» — Транспортные машины«), машиностроительный комплекс, научные и инженерные учреждения.



“В настоящее время выполнено эскизное проектирование, приняты решения по конструкции и дизайну поезда. Он будет состоять из восьми вагонов (включая вагон-бистро) с возможностью формирования сдвоенных составов”, — добавили там.



Старт проекту ВСМ дали накануне на совещании с участием президента России. Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал, что головным производителем составов станет Группа Синара при участии Трансмашхолдинга, а всего в кооперацию войдут более 100 поставщиков. Контракты на поставку уже готовятся, закупать их будут в лизинг через ГТЛК, которая получит финансирование от синдиката банков на выплату авансов.



Ранее “Фонтанка” писала, что стоимость одного состава оценивается примерно в 5,34 млрд рублей без учета НДС. К 2028 году предполагается поставить 28 поездов за 149 млрд рублей, в 2029 году — еще 8, в 2030 — 7. Всего требуется 66 составов, и которых три будут находится в резерве.