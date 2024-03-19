ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине

Он подразумевает введение налога на непредвиденную прибыль от замороженных резервов и использование полученных средств — около €3 млрд в год— для финансирования поставок оружия Украине и «стимулирования оборонной промышленности» страны.
Проект документа должны одобрить все члены Евросоюза. Согласно предложению, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет дважды в год (до тех пор, пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, а также Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Еще часть останется в центральных депозитариях — для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны России.
Если риски претворятся в жизнь, «непредвиденные и чрезвычайные доходы, полученные центральным депозитарием до 15 февраля 2024 года, должны быть использованы в первую очередь для покрытия соответствующих расходов», говорится в документе. Лидеры ЕС обсудят предложения на встрече в Брюсселе позже на этой неделе.
18 марта в бельгийской столице встречались главы МИДов стран союза, они обсуждали в том числе тему российских активов. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что на встрече «было принято политическое решение, хотя еще не юридическое» об использовании доходов в пользу Украины. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь сказал, что среди министров «есть сильный консенсус насчет принятия такого решения»; по его словам, некоторые государства-члены объединения хотят получить более подробную информацию.
Российские власти называют блокировку активов за рубежом незаконной, в Кремле заявили, что будут считать их изъятие в пользу Украины «фактически прямым воровством». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что любая форма изъятия российских активов на Западе будет оспорена в судебном порядке. Министр финансов Антон Силуанов предупреждал о зеркальных мерах в ответ на конфискацию.