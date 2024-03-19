ЕС разработал механизм использования активов России для помощи Украине

Проект документа должны одобрить все члены Евросоюза. Согласно предложению, часть доходов, полученных с 15 февраля, будет дважды в год (до тех пор, пока не снимут санкции против России) передаваться в Европейский фонд мира, из которого оплачиваются поставки оружия Киеву, а также Фонд поддержки Украины Ukraine Facility (утвержденная в Евросоюзе четырехлетняя программа помощи на €50 млрд). Еще часть останется в центральных депозитариях — для покрытия расходов на содержание активов и на случай возможных рисков, включая ответные меры со стороны России.