МИД Польши сообщил о принятии решения по процентам от российских активов

«Сегодня на Совете по иностранным делам мы продвинулись в этом вопросе, а именно политическое, хотя еще не юридическое решение о том, что проценты от капитала (от замороженных в ЕС российских активов. — Прим. ред.) будут применены в пользу Украины», — сказал он.
По словам Сикорского, сам он выступает за то, чтобы использовать эти средства для закупок оружия для Киева. Он заявил, что Россия «не получит этих денег, пока не выплатит репарации Украине», поэтому «лучше применить их сейчас».
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.
В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.
Помимо этого, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а при отказе наложит арест на заблокированные резервы.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений «будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права». В МИД заморозку финансов назвали воровством.