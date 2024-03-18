МИД Польши сообщил о принятии решения по процентам от российских активов

«Сегодня на Совете по иностранным делам мы продвинулись в этом вопросе, а именно политическое, хотя еще не юридическое решение о том, что проценты от капитала (от замороженных в ЕС российских активов. — Прим. ред.) будут применены в пользу Украины», — сказал он.