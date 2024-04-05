Увеличение утильсбора подстегнуло продажи автомобилей в Беларуси

В том числе было продано 7 613 легковых машин и 639 коммерческих. Немалая часть продаж была в марте — 3 460 авто (3 205 легковых). То есть, по сравнению к первому кварталу 2023 года, рынок вырос на 131%. Число продаж в марте текущего года в 2,3 раза больше, чем в марте прошлого года.