Увеличение утильсбора подстегнуло продажи автомобилей в Беларуси

МИНСК, 5 апр — Sputnik. По итогам первого квартала нынешнего года в Беларуси продано 8 252 новых автомобилей, сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
В том числе было продано 7 613 легковых машин и 639 коммерческих. Немалая часть продаж была в марте — 3 460 авто (3 205 легковых). То есть, по сравнению к первому кварталу 2023 года, рынок вырос на 131%. Число продаж в марте текущего года в 2,3 раза больше, чем в марте прошлого года.
Одним из факторов роста стало решение увеличить с 1 апреля 2024 года утилизационный сбор на авто, ввозимые в страну.
«Вероятность существенного удорожания автомобиля за счет увеличения утильсбора на новые авто явилась стимулом для потребителей, планировавших покупку автомобиля и решивших этот вопрос до вступления в силу новых правил».
Он также обратил внимание, что рынок автомобилей серьезно изменился. Растут продажи электромобилей. По итогам марта 5,4% от всех проданных легковых автомобилей — именно «электрички». Для сравнения: за весь прошлый год доля была 1,9%.
Как считают в БАА, в 2024 году в Беларуси продадут 35 тысяч новых автомобилей, возможно и более.
Утильсбор
Ранее сообщалось, что в Беларуси с 1 апреля вырос утильсбор при ввозе авто, но это коснулось юридических лиц, если речь идет о легковушках. Ставки по грузовым автомобилям, микроавтобусам, пикапам тоже увеличились, это касается как юрлиц, так и физлиц.
Параллельно с 1 апреля власти РФ ужесточили контроль за тем, как оплачиваются ввозные пошлины на машины из третьих стран, которые завозят в страну из других государств ЕАЭС.
Это означает, в том числе, что становится невыгодной схема перепродажи из Беларуси в Россию машин, которые ввезли, оформив на льготника. В таком случае пошлина сначала оплачивается по низкой ставке. Но потом, в РФ, госорганы обяжут доплатить разницу (нельготные ставки пошлин в ЕАЭС единые).