Греция приблизилась к восстановлению экономики до уровня 2009 года

По данным статистической службы и Минфина Греции, в 2009 году ВВП страны составлял порядка €230 млрд, в течение 7 лет после этого показатель падал (рост фиксировался в 2018—2019 годах), достигнув минимума в 2020-м (около €160 млрд). После этого наметился рост и в 2022 году ВВП Греции превысил €200 млрд, он продолжил расти в 2023-м и достиг по итогам прошлого года €210 млрд.