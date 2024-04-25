Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Аэрофлот»: пассажиров в Шереметьево не пустили на борт из-за окончания посадки

Пассажиры в Шереметьево опоздали для прохождения контроля посадки, поэтому сотрудники аэропорта не пустили их на борты «Аэрофлота». Об этом Агентству «Москва» сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Источник: РИА "Новости"

Как сказано в сообщении, авиаперевозчик проверил появившуюся информацию в СМИ по поводу недопуска пассажиров на борты самолета. В результате с помощью различных информационных систем и видеоматериалов компания выяснила, что пассажиры заранее приехали в аэропорт и прошли оформление на рейсы, однако пришли на контроль посадки уже после ее окончания.

Вместе с тем в «Аэрофлоте» отметили, что скоплений на линиях предполетного и пограничного контроля не было. В авиакомпании напомнили, что посадка на рейсы закрывается за 20 минут до вылета самолета по расписанию. Также в пресс-службе подчеркнули, что ответственность за своевременное прохождение контроля посадки лежит на пассажире.

«Пассажиры, несвоевременно явившиеся для прохождения контроля посадки, на борт воздушного судна не допускаются. Технической и технологической возможности ожидать опоздавших пассажиров авиакомпания не имеет», — объяснили представители перевозчика.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что переоформление билетов опоздавших пассажиров происходит по тарифам, в рамках которых подписан договор перевозки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево несколько пассажиров не попали на рейс, приехав в аэропорт заранее. Как уточнялось, у них возникли трудности при проходе через рамки досмотра, из-за чего они пришли на посадку впритык, и их не пустили на рейс.