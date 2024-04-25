«Аэрофлот»: пассажиров в Шереметьево не пустили на борт из-за окончания посадки

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Шереметьево несколько пассажиров не попали на рейс, приехав в аэропорт заранее. Как уточнялось, у них возникли трудности при проходе через рамки досмотра, из-за чего они пришли на посадку впритык, и их не пустили на рейс.