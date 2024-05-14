Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов

В последние десять лет госдолг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Но все равно основное бремя приходится на ОЭСР — 54 триллиона (данные на конец 2023-го). Это на 30 триллионов больше, чем в экономический кризис 2008-го. И на 34 триллиона назанимали США.