Под мировую экономику заложили бомбу на 315 триллионов долларов

Глобальный долг в три раза превысил общий ВВП. Экономисты предупреждают об опасных последствиях. Россия же входит в очень короткий список стран с минимальными заимствованиями. И это дает некоторые преимущества, считает корреспондент РИА Новости Елена Савельева.
Кто в лидерах
Как следует из отчета, опубликованного Институтом международных финансов (IIF), установлен очередной антирекорд: 315 триллионов долларов мирового долга, что соответствует 333% глобального ВВП. Прибавка в первом квартале — 1,3 триллиона.
На этот раз основной вклад внесли развивающиеся экономики: Китай, Индия и Мексика. Главная причина — очень высокие государственные расходы.
Так, в КНР — кризис в сфере недвижимости, угрожающий замедлить экономический рост на годы. В Дели тратят миллиарды на борьбу со стихийными бедствиями. По оценкам (МВФ), к концу десятилетия долг Индии превысит ВВП страны.
На развитых рынках больше всего прирост в США, Японии, Ирландии и Канаде.
Стоимость заимствований
Это чревато в первую очередь удорожанием заимствований по всему миру, что еще сильнее затруднит их обслуживание.
Так, по подсчетам IIF, Японии в ближайшие два года придется тратить на это порядка двух процентов бюджета, США — 12 (сейчас — восемь).
Опасность еще и в том, что возможности рефинансирования сужаются. А долговой кризис в Греции привел к резкому обострению социальных проблем в стране, напоминает Евгений Шатов, партнер Capital Lab.
«В зоне особого риска — Ливан, Суринам, Замбия, Шри-Ланка. Там уже фактически дефолт. Большие проблемы у Аргентины, Сальвадора, Ганы, Туниса, Египта, Намибии, Эфиопии, Бахрейна, Пакистана. Что касается Европы, то не лучшим образом дела обстоят в Греции, Италии, Испании», — перечисляет заместитель генерального директора mntlab Вадим Тымчик.
«Долговая спираль»
В последние десять лет госдолг в развивающихся странах рос быстрее, чем в развитых. Но все равно основное бремя приходится на ОЭСР — 54 триллиона (данные на конец 2023-го). Это на 30 триллионов больше, чем в экономический кризис 2008-го. И на 34 триллиона назанимали США.
В МВФ отмечают: расходы Вашингтона на обслуживание долга «вызывают озабоченность» и «не соответствуют долгосрочной финансовой устойчивости». Действительно, почти триллион в год.
А там выпускают все новые облигации, в частности, для покрытия бюджетного дефицита, который достиг 828 миллиардов. Больше было только в ковидном 2021-м.
В итоге, указывает Евгений Шатов, экономика попадает в ловушку, так называемую долговую спираль.
С Китаем тоже сложности, но по другим причинам. Если в США основная проблема — инфляция, увеличивающая затраты на финансирование, то в КНР обратная ситуация. Дефляция плюс кризис в сфере недвижимости — это серьезный экономический тормоз, говорит Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.
Безопасный уровень
Россия входит в число стран с самым низким и безопасным уровнем долга — по информации ЦБ, 20,9 триллиона рублей, всего 17% ВВП. Это на пользу экономике.
«Усиливается устойчивость — меньше зависимость от внешних кредиторов. Повышается инвестиционная привлекательность, а государство получает возможность в случае необходимости резко нарастить долг для реализации крупных проектов, в том числе в социальной сфере. Кроме того, нивелируется фактор возможного ослабления национальной валюты».
Занимать на внешних рынках теперь — из-за санкций — намного сложнее, однако хватает собственных доходов бюджета, а также средств ФНБ.
В Минфине РФ намерены поднять госдолг до 29,94 триллиона рублей к 2026-му. И главным образом за счет внутренних заимствований (82%). То есть, подчеркивают экономисты, беспокоиться не о чем.