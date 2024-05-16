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«Ъ»: ФСБ и Минцифры обсуждают продажу сим-карт россиянам по биометрии

Федеральная служба безопасности и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России ведут переговоры по вопросу ужесточения порядка реализации сим-карт россиянам.

Источник: Jonas Leupe/CC0

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к операторам связи.

Уточняется, что спецслужба и министерство обсуждают разные варианты реализации соответствующей идеи, в частности, предлагается ввести обязательную верификацию биометрией при покупке сим-карты, ограничение точек их продаж салонами операторов связи, МФЦ и «Почты России» или же использование цифровой подписи.

Ожидается, что таким образом может решиться оборот «серых» сим-карт, за что отвечают, по большей части, дилеры, на которых приходится всего порядка 35−70% продаж всех сим-карт.

Ранее Минцифры России предложило иностранцам сдавать биометрию при покупке сим-карт.

Также Минцифры России готовит законопроект, запрещающий массовые спам-обзвоны.

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