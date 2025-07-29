Аэрофлот продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и обратно

МИНСК, 29 июл — Sputnik. Российская авиакомпания Аэрофлот продолжает отменять рейсы из Москвы в Минск и в обратном направлении, это следует из данных онлайн-табло Национального аэропорта Минск.
Так, был отменен ночной рейс SU1834, который должен вылететь из московского аэропорта Шереметьево и приземлиться в белорусской столице в 1:45. Также отменен рейс SU1830 со временем прилета в Минск в 10:45.
Не будут совершены рейсы этого авиаперевозчика и в обратном направлении с временем вылета из Минска в 6:30 и 11:40.
Согласно онлайн-расписанию, у Аэрофлота запланированы еще несколько рейсов из Шереметьево в Минск и обратно в российскую столицу, однако информации об их отмене или переносе на другое время пока нет.
Корректировки в расписании российского авиаперевозчика произошли из-за сбоя в работе информационных систем компании, случившегося на текущей неделе.
В российском Минтрансе также сообщили, что Аэрофлот при новых вынужденных отменах рейсов будет сокращать полеты на многочастотных маршрутах, где работают другие перевозчики. При этом ведомство ведет работу с другими авиакомпаниями по корректному подходу к ценам на билеты.
Прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево.