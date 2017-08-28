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17:37 (мск)

Эксперты об аварии на Кубани: во всем виноват возраст автобуса

«Авто Mail.Ru» опросил специалистов, почему могло произойти страшное ДТП, унесшее жизни 19 человек.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что 25 августа автобус, перевозивший рабочих ЗАО «Таманьнефтегаз», упал в море с четырехметровой высоты. В результате аварии — по последним данным — погибли 19 человек, 32 были госпитализированы. По предварительной информации, причиной происшествия стали отказавшие тормоза.

Причиной аварии Ространснадзор назвал неисправные тормоза. По факту возбуждено уголовное дело. По делу арестованы водитель автобуса Карапет Микаелян и индивидуальный предприниматель Юрий Вечерадзе, который предоставил автобус «Таманьнефтегазу».

Как стало известно «Авто Mail.Ru», в России, помимо ГИБДД, статистику аварий автобусов также ведёт Группа ГАЗ: в компании исследуют ДТП, чтобы иметь почву для анализа технического состояния автобусов и степени их повреждений. Аналитика ведётся по всей технике, независимо от марки и производителя.

К сожалению, проведенное нашими специалистами исследование обстоятельств аварии в Краснодаре, унесшей жизни 19 человек, – очередное свидетельство того, что органы государственной власти, отвечающие за безопасность транспортных перевозок в стране, недооценивают степень рисков, связанных с эксплуатацией старой техники.
Елена Матвеева
вице-президент Группы ГАЗ

Трагедия на Кубани — очередная авария, где отказывает старая техника, которая уже давно не выпускается и исчерпала свой эксплуатационный ресурс. Автобус, по всей видимости, упавший в море из-за отказа тормозов, был сделан Мичуринским авторемонтным заводом, который прекратил свою деятельность в 2011 году.

«Очевидно, что это — старый автобус, который уже не отвечал современным требованиям, предъявляемым к эффективности систем торможения, рулевого управления и другим элементам активной безопасности», — считает вице-президент Группы ГАЗ Елена Матвеева.

Согласно статистике, накопленной газовцами, запас прочности конструкции старых автобусов, независимо от марки и производителя, со временем снижается в 1,5 – 2,5 раза, что увеличивает риск внезапного выхода из строя узлов и агрегатов.

Во всем цивилизованном мире такие автобусы запрещено использовать для пассажирских перевозок. По данным Международного союза общественного транспорта, в Австрии средний возраст автобусов составляет 6,7 лет, в Дании — 6 лет, в Финляндии — 5,7 лет, во Франции — 7,7 лет, в Германии 6,9 лет, Великобритании — 5,9 лет.

В свою очередь, в России до сих пор нет никаких законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов! В 2013 году произошло важное событие — был введен запрет на использование старой техники для перевозки детей. Но даже этот запрет не начал работать, а переносился с тех пор 4 раза.

То, что в нашей стране происходит с автобусами, вообще ужасает. Чем дальше от Москвы — тем больше беспредела. Автобусы старые, еле перемещаются, ни о какой технике безопасности речи не идет. Глянешь на автобус в провинции, и волосы дыбом встают.
Владимир Валдин
эксперт межрегиональной организации «Город и Транспорт»

ДТП на Кубани эксперт также назвал следствием плачевной ситуации, сложившейся на рынке пассажирских перевозок: «Этот [разбившийся] автобус вообще можно назвать самопалом, так как это переделанный автобус Мичуринского автозавода. Даже одно это настораживает. Хотя причину падения там еще выясняют…».

При этом встаёт вопрос: если мы отказываемся от старых автобусов, на чем будут возить людей? Всё упирается, как обычно, в цену. В нашей стране привыкли экономить буквально на всём, а транспортные перевозчики не желают инвестировать в обновление своих парков. В итоге, статистика смертности растёт…

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