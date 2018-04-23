В Кировской области снова началась зима (фото)
Судя по всему, прятать теплые вещи еще очень рано.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Судя по всему, прятать теплые вещи еще очень рано.
В то время, как Москва и Московская область пытаются справиться с ураганным ветром, в Кировской области выпал снег. По данным метеорологической службы, осадки, выпавшие за последние двое суток, составили полторы месячные нормы, пишет «Любительская метеорология в Кирове». Высота сугробов достигает 30 см.
Снег, начавшийся еще 21 апреля, продолжает идти до сих пор, хотя его интенсивность заметно снизилась.
Несмотря на транспортный коллапс и другие проблемы, связанные с неожиданным апрельским снегом, местные жители не отчаиваются. Пользователи соцсетей выкладывают фотографии сугробов и шутят относительно «стабильной» весенней погоды.