Покушение XXI века. Сколько стоят «дроны-убийцы»

Сообщается, что для атаки использовались два дрона модели DJI M600, каждый из которых был нагружен одним килограммом C4. Современные дроны могут нести несколько килограммов взрывчатки и перемещаться со скоростью до 160 км/ч на расстояние до 640 километров.

В нападении участвовали дроны DJI M600 стоимостью почти полмиллиона рублей.

И главное, что ими даже не обязательно управлять в момент атаки, достаточно заложить программу полета и четко согласовать все события по времени и месту, рассчитав положение объекта атаки.

Гаджет не назовешь дешевым, в российских магазинах стоимость начинается от 455 000.

Девять дней назад, с другой стороны мира, террористы с помощью дрона планировали провести атаку на международный аэропорт в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Один достаточно мощный беспилотник может нести на себе достаточное количество взрывчатки, которое способно уничтожить пассажирский самолет (особенно в критические моменты взлета и посадки).

Хотя в результате атак дронов-убийц пока никто серьезно не пострадал, явно наметилась нова эра в технологиях терроризма. И очевидно, что традиционные средства обороны им противостоять пока не готовы.

Эксперты полагают, что следует ожидать как увеличения частоты использования беспилотников в атаках, так и новой волны скептицизма в отношении открытой продажи и использования дронов со стороны регуляторов.

Нужно отметить, что некоторые СМИ ставят под сомнение сам факт покушения, называя его инсценировкой.