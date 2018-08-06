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14:20 (мск), источник: Hi-Tech Mail.Ru

Покушение XXI века. Сколько стоят «дроны-убийцы»

Сегодня в сети появилось видео неудачной попытки покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Атаку предполагалось осуществить с помощью двух дронов, начиненных взрывчаткой. Один из беспилотников в итоге взорвался рядом с президентской трибуной, другой — не долетел до цели и потерпел крушение, врезавшись в здание. Несколько человек получили ранения. Нужно отметить, что некоторые СМИ ставят под сомнение сам факт нападения, называя его инсценировкой.

Сообщается, что для атаки использовались два дрона модели DJI M600, каждый из которых был нагружен одним килограммом C4. Современные дроны могут нести несколько килограммов взрывчатки и перемещаться со скоростью до 160 км/ч на расстояние до 640 километров.

В нападении участвовали дроны DJI M600 стоимостью почти полмиллиона рублей.

И главное, что ими даже не обязательно управлять в момент атаки, достаточно заложить программу полета и четко согласовать все события по времени и месту, рассчитав положение объекта атаки.

Гаджет не назовешь дешевым, в российских магазинах стоимость начинается от 455 000.

Девять дней назад, с другой стороны мира, террористы с помощью дрона планировали провести атаку на международный аэропорт в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Один достаточно мощный беспилотник может нести на себе достаточное количество взрывчатки, которое способно уничтожить пассажирский самолет (особенно в критические моменты взлета и посадки).

Хотя в результате атак дронов-убийц пока никто серьезно не пострадал, явно наметилась нова эра в технологиях терроризма. И очевидно, что традиционные средства обороны им противостоять пока не готовы.

Эксперты полагают, что следует ожидать как увеличения частоты использования беспилотников в атаках, так и новой волны скептицизма в отношении открытой продажи и использования дронов со стороны регуляторов.

Нужно отметить, что некоторые СМИ ставят под сомнение сам факт покушения, называя его инсценировкой.

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