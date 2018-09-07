Bus crashes into only building that survived the Great Fire of London on the Strand https://t.co/LWcsTQXgyk— Metro (@MetroUK) 7 сентября 2018 г.
Рейсовый автобус едва не снес дом, переживший Великий лондонский пожар
Здание попробуют спасти.
Здание попробуют спасти.
В британской столице рейсовый автобус врезался в уникальное здание, пережившее Великий лондонский пожар.
Дом, в котором сейчас расположен ресторан тайской кухни, внесен в охранные списки как единственное здание на улице Стрэнд, пережившее разрушительный пожар 1666 года. В нем сгорело 13500 домов, 87 церквей, большая часть правительственных зданий. Пожар лишил крова 70 тысяч человек, при населении центральной части Лондона в 80 тысяч. Стрэнд — центральная улица Лондона, которая соединяет районы Вестминстер и Сити. Она начинается на Трафальгарской площади.
Инцидент с автобусом № 341 произошел около четырех утра. По словам сотрудников, остававшихся ночью в здании, они ощутили, как дом содрогнулся до основания.
Ресторан устоял, но ему нанесен серьезный урон. Были повреждены древние стены, балки и разбит уникальный витраж.
Заведение будет закрыто на четыре месяца для ремонта. Постоянным клиентам тайского ресторана предложили 10-процентную скидку, чтобы они воспользовались филиалом заведения по другому адресу.
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