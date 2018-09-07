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14:19 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Рейсовый автобус едва не снес дом, переживший Великий лондонский пожар

Здание попробуют спасти.

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В британской столице рейсовый автобус врезался в уникальное здание, пережившее Великий лондонский пожар.

Дом, в котором сейчас расположен ресторан тайской кухни, внесен в охранные списки как единственное здание на улице Стрэнд, пережившее разрушительный пожар 1666 года. В нем сгорело 13500 домов, 87 церквей, большая часть правительственных зданий. Пожар лишил крова 70 тысяч человек, при населении центральной части Лондона в 80 тысяч. Стрэнд — центральная улица Лондона, которая соединяет районы Вестминстер и Сити. Она начинается на Трафальгарской площади.

Инцидент с автобусом № 341 произошел около четырех утра. По словам сотрудников, остававшихся ночью в здании, они ощутили, как дом содрогнулся до основания.

Ресторан устоял, но ему нанесен серьезный урон. Были повреждены древние стены, балки и разбит уникальный витраж.

Во время загрузки произошла ошибка.

Заведение будет закрыто на четыре месяца для ремонта. Постоянным клиентам тайского ресторана предложили 10-процентную скидку, чтобы они воспользовались филиалом заведения по другому адресу.

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