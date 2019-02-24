Посреди леса в Бразилии нашли горбатого кита

Горбатого кита обнаружили в лесу в прибрежной зоне на острове Марахо в Бразилии.

Животное длиной 11 метров было уже мертво, сообщили в городском департаменте окружающей среды.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/amIZlsn6Bog?start=16?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эксперты не знают, как такое огромное морское животное могло оказаться в мангровом лесу. Одна из главных версий — кита вынесло далеко на сушу в результате исключительно сильного прилива.

Внешний осмотр не выявил никаких повреждений. Биологи из неправительственной организации по водным ресурсам планируют сделать вскрытие, чтобы узнать подробности гибели кита.

Горбачи обитают практически во всех океанах Земли. Обычно они держатся вблизи берегов. Китобойный промысел сильно сократил их количество. После запрета на вылов популяция смогла восстановиться.