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12:12 (мск), источник: Mail Новости

Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)

Они просто хотели поиграть.

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Джуди Джонсон из Новой Зеландии очень напугалась, когда во время утреннего заплыва ее окружили три косатки.

Джонсон живет на берегу океана в городе Коромандель. Каждое утро она проплывает несколько километров. В этот раз у нее появились неожиданные спутники.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Подо мной показалось что-то, что-то большое. Я подумала, что это дельфины, и обрадовалась. А потом увидела этот белый цвет на спине», — рассказала Джонсон новозеландскому каналу 1 NEWS.

Я вспомнила, что косатки едят тюленей, а я была в черном гидрокостюме.
Джуди Джонсон

Заметив происходящее, австралийский турист Дилан Брэйшоу успел поднять в воздух дрон и снять косаток на камеру. На видео видно, что животные сначала просто плывут рядом, а затем подплывают близко к женщине, берут ее в круг и пытаются поиграть с пловчихой. Джонсон в это время усиленно плывет к берегу.

Эксперт по морским млекопитающим Регина Айзерт подтвердила, что пловчиха была вне опасности.

«Косатки — самые крупные представители семейства дельфиновых, поэтому они просто большие дельфины с необычным окрасом, а мы все знаем, что дельфины очень умные и очень игривые», — сказала она.

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