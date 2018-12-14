Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)
Они просто хотели поиграть.
Они просто хотели поиграть.
Джуди Джонсон из Новой Зеландии очень напугалась, когда во время утреннего заплыва ее окружили три косатки.
Джонсон живет на берегу океана в городе Коромандель. Каждое утро она проплывает несколько километров. В этот раз у нее появились неожиданные спутники.
«Подо мной показалось
Я вспомнила, что косатки едят тюленей, а я была в черном гидрокостюме.
Заметив происходящее, австралийский турист Дилан Брэйшоу успел поднять в воздух дрон и снять косаток на камеру. На видео видно, что животные сначала просто плывут рядом, а затем подплывают близко к женщине, берут ее в круг и пытаются поиграть с пловчихой. Джонсон в это время усиленно плывет к берегу.
Эксперт по морским млекопитающим Регина Айзерт подтвердила, что пловчиха была вне опасности.
«Косатки — самые крупные представители семейства дельфиновых, поэтому они просто большие дельфины с необычным окрасом, а мы все знаем, что дельфины очень умные и очень игривые», — сказала она.
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