Три косатки окружили пловчиху в Новой Зеландии (видео)

Джуди Джонсон из Новой Зеландии очень напугалась, когда во время утреннего заплыва ее окружили три косатки.

Джонсон живет на берегу океана в городе Коромандель. Каждое утро она проплывает несколько километров. В этот раз у нее появились неожиданные спутники.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bTIcQMwYC1o?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Подо мной показалось что-то, что-то большое. Я подумала, что это дельфины, и обрадовалась. А потом увидела этот белый цвет на спине», — рассказала Джонсон новозеландскому каналу 1 NEWS.

Я вспомнила, что косатки едят тюленей, а я была в черном гидрокостюме. Джуди Джонсон

Заметив происходящее, австралийский турист Дилан Брэйшоу успел поднять в воздух дрон и снять косаток на камеру. На видео видно, что животные сначала просто плывут рядом, а затем подплывают близко к женщине, берут ее в круг и пытаются поиграть с пловчихой. Джонсон в это время усиленно плывет к берегу.

Эксперт по морским млекопитающим Регина Айзерт подтвердила, что пловчиха была вне опасности.

«Косатки — самые крупные представители семейства дельфиновых, поэтому они просто большие дельфины с необычным окрасом, а мы все знаем, что дельфины очень умные и очень игривые», — сказала она.