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15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

Флорида пережила нашествие комаров-толстоножек (фото)

Насекомых в этом году особенно много.

В американском штате Флорида наблюдают небывалое нашествие комаров-толстоножек.

Рои насекомых тучами летают в небе, врезаются в лобовое стекло автомобилей, окна и стены домов, попадают прохожим в глаза.

Большую часть года Plecia nearctica живут под землей, но в брачный сезон, который наступает в мае и в сентябре, они выползают на поверхность и образуют большие рои. В этом году они беспрецедентные. Местные жители называют последнее майское «вторжение» худшим в истории.

«Они абсолютно везде. Это ужасно», — пишут жители Флориды в соцсетях.

Норман Леппла, энтомолог из местного университета, согласен, что насекомых в этом году особенно много, но до рекорда 1970-х годов им еще далеко.

По данным ученых, комары-толстоножки — это инвазивный вид, который впервые появился во Флориде из Центральной Америки в 1949 году.

Анна Лысенко

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