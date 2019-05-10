#plagueofbugs— DMS (@MrsDmshep) 9 мая 2019 г.
Lovebugs in central Florida. The worst! pic.twitter.com/1lu3nkoBAO
15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
Флорида пережила нашествие комаров-толстоножек (фото)
Насекомых в этом году особенно много.
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Насекомых в этом году особенно много.
В американском штате Флорида наблюдают небывалое нашествие
Рои насекомых тучами летают в небе, врезаются в лобовое стекло автомобилей, окна и стены домов, попадают прохожим в глаза.
#plagueofbugs— DMS (@MrsDmshep) 9 мая 2019 г.
Lovebugs in central Florida. The worst! pic.twitter.com/1lu3nkoBAO
Большую часть года Plecia nearctica живут под землей, но в брачный сезон, который наступает в мае и в сентябре, они выползают на поверхность и образуют большие рои. В этом году они беспрецедентные. Местные жители называют последнее майское «вторжение» худшим в истории.
«Они абсолютно везде. Это ужасно», — пишут жители Флориды в соцсетях.
#Lovebugs love a delicious baby oil and water mix. White bowl is even better. Credit: Rhonda S. Hinton Nicholas #Florida pic.twitter.com/kwNXIaPHqr— Paul Dellegatto⚡️FOX (@PaulFox13) 8 мая 2019 г.
Норман Леппла, энтомолог из местного университета, согласен, что насекомых в этом году особенно много, но до рекорда 1970-х годов им еще далеко.
По данным ученых,
“Welcome to Florida”#LoveBugs pic.twitter.com/56EwQlSbkL— Lifted Logan (@LoganHyslop) 6 мая 2019 г.
I’m on a special assignment you’ll learn about down the road. But... while traveling, this is what we’ve encountered. #LoveBugs pic.twitter.com/9KrcHDblUo— Ty Russell (@TRussellCBS4) 9 мая 2019 г.
Love bugs ? #Florida #LoveBugs #may ughhhhh pic.twitter.com/UGsVpY9zSZ— ?Vero Chicky ? (@VEROCHICKY) 7 мая 2019 г.
Анна Лысенко
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